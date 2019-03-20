Жестокое убийство в Одессе… Неожиданно всплыло имя общественного активиста Демьяна Ганула

Вчера в Одессе произошло ужасное убийство. Труп обезображенного мужчины со следами избиения и пыток был найден сегодня утром у во дворе дома №9 на ул. 7-я Пересыпская.

Опознать мужчину очень сложно, поскольку его лицо представляет собой сплошное кровавое месиво. По данным Хаджибеевского отделения полиции Суворовского ОП ГУНП в Одесской области на вид жертве 40-45 лет, худощавого телосложения, рост примерно 175 – 180 см. Был одет в брюки темно-синего цвета, свитер черного цвета, куртку черного цвета, ремень коричневого цвета. Сотрудники полиции просят граждан помочь в опознании трупа. Если кто-либо владеет информацией по указанному мужчине, сотрудники полиции просят сообщить по телефонам: (048) 787-72-76, 787-35-72, «102».

Как нам стало известно из собственных источников в правоохранительных органах, мужчину мучали и избивали, а потом выбросили из окна дома на улицу, где его труп и обнаружили сегодня утром жители дома. Примечательно, что зверское убийство случилось недалеко от места проживания одиозного так называемого общественного активиста, лидера «Уличного фронта» Демьяна Ганула. Бывший боец «Правого сектора» Демьян Ганул, родом из села Новоселецкое Кировоградского района Кировоградской области, сейчас живет в Одессе. Молодой человек неоднократно привлекался полицией за хулиганские выходки, драки и потасовки. Но каждый раз дело до суда не доходило. Вмешивались влиятельные покровители активиста.



Известно, что Демьян Ганул и его так называемая общественная организация обслуживает интересы скандально известного одесского застройщика Аднана Кивана. Об этом в своем интервью заявил руководитель центра «Третий сектор», политолог Андрей Золотарев. В ноябре прошлого года после драки возле Летнего театра Ганул среди прочих был задержан. Тогда же появилась информация, что после обысков у Ганула и товарищей могут появиться доказательства причастности бизнесмена Аднана Кивана к столкновениям, которые произошли в Горсаду и на Думской площади. Но тогда дело замяли, хотя в числе пострадавших во время драки был начальник регионального управления полиции Дмитрий Головин.

И вот новое преступление. И опять всплывает фамилия активиста Демьяна Ганула.

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