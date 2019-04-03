Зеленський виступає на українську Україну

Особисто для мене, розумна українізація завжди була і залишається принциповим питанням. Сотні років русифікації України та агресивні дії Російської Федерації по «захисту соотєчествєнніков» мають отримати гідну відповідь від української держави, вважає волотнтерка Оксана Тунік-Фриз.

Тому я з розумінням ставлюсь до занепокоєння частини наших співгромадян щодо мовної політики за президента Зеленського. І на цьому занепокоєнні вдало грає пропаганда Петра Порошенка, протиставляючи власну начебто патріотичну позицію «українофобу» Зеленському.У Порошенка кажуть, що: «Зеленський виступає за зросійщення України та зробить російську мову другою державною».

Та насправді Володимир Зеленський неодноразово стверджував, що в цьому питанні необхідно просто виконувати Конституцію України. Стаття 10 Конституції чітко вказує, що державною мовою в Україні є українська мова. Більш того, саме на державу покладено обов’язок забезпечити всебічний розвиток і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України.

Отже, українська мова залишається і завжди буде єдиною державною на всій території України. Це навіть не предмет для обговорення.

Спікери Порошенка стверджують, що Зеленський ненавидить українську мову. Проте сам Зеленський наголосив: “всі переходять на українську мову з великим задоволенням. Все буде. Всі розмовлятимуть українською мовою. У нас наступне покоління буде говорити все українською”, — наголосив Зеленський.

Вихідець з російськомовного регіону В. Зеленський дійсно вільно не розмовляв державною мовою. Але, на відміну від людей з «російськомовною щелепою», які принципово ігонрують українську мову, Зеленський активно розпочав її вивчати і вже сьогодні володіє українською і має намір її вдосконалювати. Непоганий результат за декілька місяців роботи над собою.

А ось що пише про Зеленського російський пропагандистський ресурс «Украина.ру»: «Какое это равенство на самом деле, показало заявление Зеленского о том, что государственным языком страны, которую он собрался возглавлять, будет только украинский. А кому этого мало, мог бы посмотреть канал кандидата Зеленского в социальной сети «Телеграм» — ни строчки, ни слова по-русски!».

Як бачимо, «запорєбріком» ніхто не має ілюзій про «торжество русского міра» за президента Зеленського. Тож не будемо піддаватись на провокації і ми.

У Порошенка стверджують, що Зеленський скасує мовні квоти та інші закони на захист української мови. Але ж керівник штабу Зеленського Дмитро Разумков каже про мораторій на ухвалення нових законів. Усі вже ухвалені закони про захист української мови – продовжать діяти.

Однак українізація має бути розширена. Саме тому команда Зеленського пропонує діяти не лише каральними, але й стимулюючими механізмами, наприклад щодо створення пільгових умов оподаткування на продукти які виходять українською.

Чого не буде за президенства Зеленського?

Не буде агресії до інших мов, яка не допомагає українській, а, навпаки, цементує ряди російськомовних українців. Якщо російськомовну людину обізвати «ватником», «малоросом», а його мову «кацапскім нарєчієм» – це аж ніяк не стимулює його любити Україну та переходити на українську. Конституція захищає права російської та інших мов регіональних меншин. Зеленський, як гарант Конституції, буде захищати будь-яку мову від протиправних посягань, паралельно створюючи умови для більш швидкої та безконфліктної українізації.

Залиште свою думку!