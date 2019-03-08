Запуск виробництва добрив на ОПЗ вже «смертельно» налякав можливих конкурентів у галузі

“Енергетичний еквівалент” заявляє про тиск на її діяльність та спроби зриву початку робіт на ОПЗ

Вже відомо, що Компанія “Енергетичний еквівалент” (“ЕЕ”) підписала договір на поставку сировини у вигляді природного газу з Одеським припортовим заводом (ОПЗ) для подальшого виробництва хімічних добрив.

Відповідно до умов Договору, для первинного запуску заводу (до цього підприємство простоювало), було необхідно 3 млн. куб. м. природного газу, 17 млн.грн. для пуско-наладочних робіт та забезпечення стартового процесу. Додатково було витрачено Компанією на запуск технології понад 30 млн грн.

Керівництво Компанії “Енергетичний еквівалент” заявило про готовність взяти на себе усі можливі ризики з фінансування, оскільки ОПЗ є одним з головних стратегічних підприємств України, та виступити основним постачальником добрив на початку посівної кампанії.

В умовах гострого дефіциту мінеральних та органічних речовин і матеріалів, які використовуються для поліпшення якості родючого грунту і умов живлення рослин, це дозволить одночасно підвищити врожайність зернових в Україні та забезпечити роботою багатотисячний колектив ОПЗ.

У той же час керівництво Компанії “Енергетичний еквівалент” заявляє про шалений тиск на її активну діяльність та спроби зриву початку робіт на Одеському припортовому заводі з боку не зацікавлених у його запуску окремих фізичних та юридичних осіб.

Зокрема, Компанії “ЕЕ” закидають “недостатність фінансового забезпечення”. І це при тому, що фінансове забезпечення відповідно до вимог Кодексу ГТС сформовано на 1 125 000, 00 грн. більше, ніж потребує власне Кодекс. Також кажуть про відсутність Договору, хоча між “Енергетичним еквівалентом” та “Укртрансгаз” (УТГ) існує чинний Договір в редакції на 2019 рік. А ще – за тестовий (легкий) режим роботи ОПЗ хочуть “викачати” з давальника сировини (газу) по повній. Тобто, зобов’язати “ЕЕ” заплатити гроші за максимальне споживання заводу, коли такі обсяги у період тестування не витрачаються в принципі. Усі ці явні спроби заблокувати початок ефективної роботи НПЗ реально викликають щонайменше подив у керівництва компанії, яка має намір допомогти державі та вдихнути життя у напівживе підприємство.

У разі успішного запуску ОПЗ, який має всі шанси стати флагманом вітчизняної економіки та знаходиться під контролем держави, бюджет отримає сотні мільйонів гривень від податків, працівники заводу – стабільну зарплату, а аграрії – якісні хімічні добрива вітчизняного виробництва.

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