«Замість роботи урядовці воюють між собою»,– лідер партії «РОЗУМНА СИЛА» Олександр Соловйов прокоментував конфлікт між главою Уряду та міністром фінансів

Конфлікт між міністром фінансів Олександром Данилюком та Главою Уряду Володимиром Гройсманом загострився. Данилюк пожалівся послам G–7, наголосив про свою невинуватість та звинуватив Гройсмана в небажанні призначати йому заступника. На переконання Данилюка, погодження заступника не суперечить законодавству.

«Кілька тижнів триває конфлікт між топ-чиновниками країни. Замість того, щоб працювати над виходом з економічної та соціальної кризи, шукати шляхи розвитку, Гройсман та Данилюк не можуть поділити посади. Це неприпустимо, щоб в країні де бідність зашкалює, чиновники чубляться за те, хто кому господар. Це показник абсолютної неефективності влади», – сказав Олександр Соловйов журналістам.

ЗМІ повідомляють, щоДанилюк написав листа послам країнам «Великої сімки» в якому висвітлив своє бачення конфлікту і зазначив, що допускає свою відставку. Окрім цього міністр фінансів зазначив, що з боку президента Порошенка були спроби призначити на посаду його заступника міністра людину, яку лобіює народний депутат Ігор Кононенко, наближена і довірена особа президента.

Замість реальної роботи ми бачимо політичні сварки, а наші можновладці займаються виключно вирішенням якихось особистих питань.

В партії «РОЗУМНА СИЛА» нагадують, що завдання уряду – працювати для громадян, адже ми їх найняли на роботу, податками оплачуємо їхню роботу і, відповідно, маємо право вимагати конструктивної роботи з розвитку економіки та забезпечення безпеки людей. Якщо уряд таку роботу не виконує, він має йти у відставку.

«РОЗУМНА СИЛА» вкотре наполягає: провальну політику наших урядовців потрібно закінчувати, поки ще не пізно.

Наша мета –донести до кожного, що об’єднавшись навколо правильної справи, разом ми багато здатні змінити.

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