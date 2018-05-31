«Замість роботи урядовці воюють між собою»,– лідер партії «РОЗУМНА СИЛА» Олександр Соловйов прокоментував конфлікт між главою Уряду та міністром фінансів

 
 

· 31.05.2018

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