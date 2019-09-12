Закриваємо позику правильно

Якщо у вас є поточний кредит і ви прагнете його закрити, то треба це робити правильно. Це дозволить не лише зберегти гарну кредитну історію, але й дозволить зекономити на сплаті відсотків, штрафу та пені. І далі як раз про те, як це зробити.

Як кредитують в Україні

Перед тим, як підписувати кредитний договір, треба ретельно його вивчити. Особливу увагу потрібно звернути на графік платежів, схему, за якою буде сплачуватися заборгованість. Може бути ануїтет або класична диференційована схема. Від цього залежить, як сплачуватиме заборгованість позичальник: рівними частинами чи ні.

Стосовно строків внесення щомісячного платежу, то банк вказує остаточний день прийому платежу в графіку. Але більшість фінансових установ надає ще додатково декілька днів для того, щоб позичальник закрив заборгованість. Наприклад, при внесенні платежу до 25 числа кожного місяця, фізичній особі надається ще 5 пільгових днів для закриття боргу. Але рекомендовано не порушувати ці строки та вносити гроші завчасно. Оскільки не всі кредитори дотримуються цих правил.

Також не слід вносити менше, ніж мінімальний платіж за кредитом. Сума такого платежу вказується в графіку, який в обов’язковому режимі додається до договору позики.

Що буде, якщо прострочити кредит

Якщо платник не заплатив зазначену суму або здійснив платіж значно пізніше, чим потрібно, то банк нарахує пеню. Пеня зазначена в договорі и нараховується за кожний день прострочки. Додатково фінансова установа стягує штраф. Його розмір, як правило, фіксований та не залежить від суми боргу.

Розмір пені, штрафу залежить лише від умов договору. Тому рекомендується ще на етапі підписання читати його дуже уважно. Є установи, які навіть за один день прострочки, нараховують дуже великі штрафи.

Як тільки платник допустив прострочку, то ситуація різко змінилась. Тепер він повинен сплатити:

штраф;

пеню;

нараховані відсотки;

тіло кредиту.

І якщо він зарахує одразу не всю суму, а лише його частку, то погашення буде відбуватися в тому порядку, в якому представлені складові такого платежу. Спочатку банк буде закривати пеню, потім нараховані відсотки, потім тіло кредиту.

Такий алгоритм призводить до зростання боргової ями позичальника. Українці з урахуванням низького рівня доходу не мають змоги одразу погасити всі нарахування за кредитом. Якщо сплачується пеня та штраф, то не вистачає коштів для сплати вже основного боргу. І знову ж таки відбувається нарахування пені. За таким алгоритмом боржник може заплатить в 3 рази більше, чім розмір самого кредиту.

Як платити, щоб не бути в борговій ямі

Щоб покращити становище позичальників, на рівні державі прийняті зміни. Тепер платіж за кредитом направляється не лише на покриття пені, але й на покриття основного боргу. Це вже покращення для більшості українців. Але не треба забувати про платіжну дисципліну за взятими на себе зобов’язаннями.

Тому перед оформленням кредиту завжди треба цікавитися про можливість сплати його через інтернет. Це дозволить навіть позичальникам з села сплачувати зобов’язання вчасно.

Якщо мала місце завчасна сплата всього кредиту, то обов’язково треба отримати в банку довідку про закриття кредиту. В деяких банках така довідка платна. Але краще один раз заплатити 20-50 грн., але бути впевненим в своїй кредитній історії.

Джерело: http://www.mukachevo.net/ua/news/view/605396

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