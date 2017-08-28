Зачем расшатывают Лавру. Выборы директора заповедника запахли политикой

Волна «активности» вокруг заповедника связана с предстоящими выборами гендиректора Киево-Печерской Лавры.

В перечне стратегических объектов Украины есть абсолютно «не военный». О котором, тем не менее, нередко говорят как о потенциально важном для недругов страны в их идеологической войне. Киево-Печерская Лавра – духовно-историческая Мекка Украины, памятник мировой культуры, охраняемый ЮНЕСКО, одновременно является своеобразным полем идеологических боев между двумя конфликтующими православными церквями и, как следствие, большими политическими интересами.

Тем не менее, сама территория – историко-культурный заповедник – управляется все-таки светской властью. Которая, надо признать, в последние особо сложные годы, обеспечивала тут определенное спокойствие, гася неоднократные попытки некоторых радикальных движений устроить шум с изгнанием «московских попов».

Тяжелое наследие

Заповедник пережил перед этим довольно смутные времена кадрового анархизма, находясь некоторое время в управлении довольно странных команд. Многие помнят период «духовного развития» под руководством Виктории Лесничей, которая уволила шокирующее количество персонала и назначила своим заместителем звезду «Плейбоя» Владу Прокаеву. Последняя устроила совсем уж недуховный скандал, заявив, что купила свою должность за взятку в 50 тысяч долларов.

В результате на спасение заповедника в 2012 году буквально бросили профессора истории Любомира Михайлину, который за два года до этого вытащил из разрухи историко-культурный заповедник «Хотинская крепость».

Лавра представляла собой тяжелое наследие в виде кучи мутных застроек на территории охраняемой зоны и заброшенного процесса реконструкции и реставрации. Работа по восстановлению осложнилась с началом военной агрессии, которая обострила давние проблемы межцерковного спора за обладание Лаврой между УПЦ киевского и московского патриархатов. Настроение ряда радикальных общественных организаций и партий, среди которых наибольшую активность по «изгнанию московских попов» проявляла «Свобода», в первые месяцы войны неоднократно накалялось до взрывоопасного уровня. И руководству заповедника неоднократно приходилось так или иначе выступать в роли своеобразного буфера в этом противостоянии. Это подтверждает, в частности, Николай Бондарь – отаман Украинского Козачьего войска и один из руководителей проектов “Труханівська Січ” и “Потяг єднання”:

В этой ситуации упор был сделал на активизацию выставочной и просветительской работы. Количество постоянных и временных выставок в последние годы выросло в разы. Только в эти дни на выставочных и музейных площадях Заповедника проходят выставки «Мир украинской иконы», «Возрожденные сокровища Киево-Печерской Лавры», «Князья Острожские: европейский срез украинской истории», «Выставка гобеленов Олега Слепцова «Києве мій». Постоянно экспонируются «Мгновения истории», «Микроминиатюры Николая Садристого», «Фрески церкви Спаса на Берестове ХVII»…

Появились с спецпрораммы для детей – интерактивные экскурсии и театрализованные квесты. Заповедник стал своеобразной культурно-просветительской базой для волонтерского проекта «Труханівська Січ», который занимается реабилитацией детей, эвакуированных из зоны АТО.

Параллельно в заповеднике активизировалась реставрация. В Большой Лаврской колокольне был установлен 8-тонный колокол, который более 10 лет стоял просто на земле. В церкви Спаса на Берестове сейчас идут масштабные противоаварийные и реставрационно-консервационные работы.

Магия цифр

Но информационная тишина вдруг взорвалась в последние месяцы. Но уже не вокруг темы «московских попов». Ныне наблюдается очередной виток расследований и громких заявлений по поводу незаконных застроек в так называемой буферной зоне Лавры.

Наиболее громкое громкий резонанс получила одна из программ проекта «Схемы», где журналисты насчитали 16 точек незаконной настройки. Впрочем, в министерстве культуры указали, что была вытащена на свет Божий довольно старая история. Так как появление объектов, о которых говорится в расследовании, произошло почти десять лет назад. Журналисты с этим не соглашаются, демонстрируя гул-карты и ссылаясь на свои источники. Одним из них выступает бывший директор заповедника Сергей Кролевец. И это придает ситуации определенной пикантности.

Довольно симптоматичным выглядит то, что информационная волна вокруг Лавры поднялась после того, как Министерство культуры объявило конкурс на замещение должности гендиректора заповедника. Раньше его назначали, теперь же, в духе времени, претенденты будут пропущены сквозь сито конкурсной комиссии. Контракт Любомира Михайлины заканчивается 5 сентября. И вместе с ним в конкурсе участвует бывший гендиректор заповедника Сергей Кролевец. Который, естественно, с удовольствием рассказывает «Схемам» о нынешних «безобразиях» с незаконными застройками.

Использование программой «Схемы» в качестве основного спикера человека с явным конфликтом интересов спишем на загадочные «тонкости» телевизионной кухни. А вот что действительно интересно – это количество незаконных застроек, которые опосредованно «вешают» на нынешнее руководство заповедника. Их, как мы помним, 16 штук. Однако даже неглубокое исследование открытых источников приводит к интересному совпадению – еще в 2009 году тот же Сергей Кролевец, будучи гендиректором заповедника, называл в интервью сайту «Главред» ту же цифру! Вот цитата из материала «Бюджетная благотворительность: «Во время передачи объекта в введение Министерства культуры в акте передачи на территории Лавры было зафиксировано отсутствие некоторых объектов, – говорит Сергей Кролевец, генеральный директор Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. – Среди изменений: снесение 11 объектов, 16 новостроек…»

По сути, сегодня, под будущий конкурс, на администрацию заповедника спихивают «новостройки», которые материализовались еще 8 лет назад. Это как раз тот редкий случай, когда можно согласиться с реакцией официальной власти в лице заместителя министра культуры Тамары Мазур. Которая прямо заявила о том, что очередная волна «активности» вокруг заповедника связана с предстоящими выборами гендиректора Киево-Печерской Лавры: «И это большая политическая предвыборная кампания. И это тоже нужно учитывать и очень трезво оценивать все то, что появляется в прессе».

ЮНЕСКО и танцы с бубном

В громких же заявлениях по поводу «начатого сотрудничества» с ЮНЕСКО, сквозит вопиющее незнание «активистами» истории вопроса. ЮНЕСКО указывает н проблемы с нашими объектами культурного наследия при каждом удобном случае. А волны истерик по поводу угрозы исключения Киево-Печерского заповедника из списка всемирного наследия ЮНЕСКО регулярно поднимаются тем же экс-директором Кролевцом. Который говорит об этом последние 15 лет. Но его трагические прогнозы еще ни разу не стали реальностью. В том числе и тогда, когда состояние Лавры было действительно критическим. Скажем, даже после того, как 23 мая 2005 года впервые за всю историю Лавры произошел масштабный обвал в ближних пещерах, во время которого ходы были засыпаны 10 кубометрами грунта, содержащего человеческие кости и остатки культурного слоя. Директором тогда, кстати, был Сергей Кролевец, который в своем комментарии в очередной раз заговорил о санкциях со стороны ЮНЕСКО и заявил, что на протяжении последних лет памятки Лавры разрушаются быстрее, чем реставрируются. И уже тогда посетовал на причину – “правовая неурегулированность статуса заповедника, который не может противодействовать грандиозным строительным планам городской власти в его охранной зоне…” Расписавшись таким образом в собственном бессилии (да, собственно, и бессилии любой администрации заповедника) решить проблему застроек…

Такая картина с политическим «душком» разворачивается вокруг Лавры. Точнее, предстоящих выборов руководства.

От результата которых, вероятно, будет зависеть основной вопрос – удастся ли дальше удерживать заповедник в стороне от то и дело вспыхивающих околополитических конфликтов. В которых «общественные активисты», танцующие нынче вокруг Лавры, как шаман с бубном, являются очень большими специалистами.

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