Зачем «Батькивщина» борется с продажей земли и покрывает главных латифундистов страны?

В составе партии, которая позиционирует себя как главного противника земельной реформы, наибольшее число настоящих латифундистов – говорится в материале, опубликованном в издании Знай.Юа – «Батькивщина», непоследовательная во многих других вопросах, удивительно стабильно выступает за продление моратория на продажу сельхозземель. А ее функционеры тем временем без зазрения совести пользуются отсутствием рынка и отхватывают себе самые лакомые куски украинской земли практически бесплатно.

В составе «Батькивщины» феодалы с Днепропетровщины, Сумщины, Киевщины. Даже в Киевском городском совете крупнейшие землевладельцы — это депутаты от «Батькивщины»: Е. Антонова, В.Бондаренко, Д.Москаль.

К примеру, глава Буринской объединенной территориальной громады, представитель ВО «Батькивщина» Виктор Ладуха в 2017 году задекларировал почти 300 га земли. Это полтора Монако. Большая часть этой земли зарегистрирована на детей Ладухи – говорится в статье.

Став головой села Слобода и получив доступ к документам на землю, член «Батькивщины» начал способствовать расторжению договоров аренды на паи. После этого земли неожиданно оказывались в пользовании у хозяйств, контролируемых самим Ладухой. В декабре 2014 года у законного арендатора было отобрано 168,75 га невостребованных паев и передано в 10-летнюю аренду ФХ «Эдельвейс-2007», хозяйству, имеющему самое прямое отношение к Виктору Ладухе. Прокуратура открыла уголовное производство, но после того, как однопартийцы сельского головы подняли вой о политическом преследовании, дело заглохло.

Но и этого оказалось мало. Ладуха даже пытался провести внеочередную сессию Буринского райсовета, чтобы изменить границы сел Слобода, Леонтовка и Сорочинское и увеличить площадь подконтрольной территории.

Пример Ладухи далеко не единственный, скорее типичный. Например, депутат областного совета от ВО «Батькивщина» Леонид Кириченко (по совместительству председатель Ассоциации фермеров Каховского района) самозахватом успел засадить 309 га земли. При этом налоги на нее он не платит.

Таким образом уже тысячи гектаров плодородной земли ушли в тень и работают не в интересах народа, а на карман ВО «Батькивщина».

За материалами informator.news

Залиште свою думку!