“За життя” без Мураева

В последнее время очень много пишут о том, что происходит в политической партии «За життя».

Малоосведомленные сайты стараются написать много, но знают далеко не все. А ситуация на самом деле — гораздо хуже и драматичнее… В этой партии с таким оптимистическим названием собрались те еще личности, каждая из которых не любит уступать!

Начнем с того, что Мураев и Рабинович уже три месяца… просто не разговаривают один с другим. Ни в Раде, ни за ее пределами. И этому есть сразу несколько причин.

Рабинович тянет партию в сторону Медведчука, не желая наводить мосты с «Оппоблоком», что сильно не устраивает его партнера Мураева. И разрыв между двумя главными людьми в «За життя» — просто вопрос нескольких дней.

Мало кто знает, что главным связующим звеном между Мураевым и Рабиновичем была племянница Вадима Зиновьевича — Валерия Таранова, которая энное количество лет назад стала Валерией Мураевой, родила Евгению двух детей. Их семейная жизнь потерпела крах три месяца назад: Мураев развелся со своей женой и женился на неизвестной никому 19-летней фотомодели. Племянница Рабиновича осталась одна с двумя детьми — и при этом она же руководит Харьковской организацией партии «За життя».

Эти события сильно потрясли личные отношения Мураева и Рабиновича. Близкие к обоим политикам люди утверждают, что на личном уровне между двумя партийцами теперь нет и следа от прежнего доверия.

Однако, куда более серьезные разногласия происходят оттого, что Рабинович всегда старается «пробежать между капельками», пытаясь договариваться практически со всеми политическими силами и игроками в Украине. По мнению Мураева, такое миротворчество является убийственным для партии «За життя». И он лихорадочно ищет другой выход из ситуации.

Не менее 4-5 раз в неделю господин Мураев посещает Администрацию Президента. И есть глубокий уровень противоречия, закладываемый этими встречами для лидеров «За життя».

Результатами встреч Мураева в АП стало стратегическое решение «сбивать» мэра Харькова Кернеса. Против него готовят ряд уголовных дел. Кернес ненадежен для власти с учетом перспективы выборов – любых: досрочных или срочных. Мураева решено сделать мэром Харькова, что гарантирует Банковой, в свою очередь, «харьковскую квоту» на выборах, победу тех сил, которые нужны президентской команде.

Рабиновича такая ситуация категорически не устраивает. С Кернесом у него практически 30-летняя история дружбы. В такой ситуации он настаивает, чтобы Мураев ни в коем случае не шел на такой план Банковой.

Короче говоря расходятся корабли.

По материалам “БАГНЕТ“

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