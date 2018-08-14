Українська столиця потрапила у топ міст, які найменш сприятливі для життя в них, і зайняла 118 місце зі 140 в загальному списку

Про це повідомляє дослідницький підрозділ The Economist.

Виданння склало список міст, які за рік найбільшою мірою погіршили своє становище в списку. Лідером стала столиця України (118-е місце з 140). За рік показник комфортності життя в Києві впав майже на 13%. Таким чином його перевершили, наприклад, Ханой (В’єтнам) і сербський Белград.

Найкращим для життя містом, за рейтингом The Economist, стала столиця Австрії Відень. На другому місці – австралійське місто Мельбурн. На третьому місці за комфортом опинилось японське місто Осака, на четвертому – канадське Калгарі. Замикає топ-п’ять найбільший мегаполіс Австралії – Сідней.

Критерії, за якими складається індекс комфортності міста, включають в себе рівень охорони здоров’я, стабільність і безпеку, розвиток міського середовища, освіту, культурну атмосферу.

Максимальна сума балів за кожен з цих показників становить 100. Після виставлення оцінки за кожен пункт бали підсумовуються, після чого береться середнє значення з урахуванням ваги кожного показника. Столиця Австрії в цьому році показала майже ідеальний результат – 99,1 бала. За всіма показниками вона набрала 100 очок, за винятком культури і навколишнього середовища.

За матеріалами prm.ua

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