За чистоту рядов: прокурор оказался даже не мажором, а просто Мазуриком

ОПГ «Молодежь», как по меткому выражению журналистов назвали ряд друзей-правоохранителей в Запорожье, начала трещать по швам и разваливаться.

Последний кирпич из устойчивого фундамента покровительства «высших» чинов, благоприятствовавших беспределу и беззаконию в Запорожской прокуратуре №2 под руководством Романа Мазурика, вылетел после решения №17 от 20 февраля 2019 года Совета прокуроров Украины. В этом решении за подписью главы Совета Михаила Мисюры четко говорится о том, что по итогам открытого голосования принята рекомендация об увольнении Романа Мазурика с должности руководителя Запорожской местной прокуратуры №2. Соответствующий приказ об увольнении, датированный 22 февраля 2019 года, уже подписан в Генеральной прокуратуре.

Примечательно, что сам прокурор Мазурик даже не соизволил явиться на заседание Совета прокуроров Украины, либо устыдившись многочисленных материалов о собственных нарушениях, либо просто проявив слабоволие. Впрочем, вне зависимости от причин, по которым прокурор-мажор не захотел защитить свои честь и достоинство, следует отдать должное Совету прокуроров, четко показавшему направленность на работу по новым стандартам, в том числе и в плане комплектации кадрами.

Ведь в отношении Романа Мазурика, несмотря на огромное количество негативных публикаций в СМИ, до последнего момента было не ясно, как поведет себя орган прокурорского самоуправления: решит избавиться от «паршивой овцы» или не пройдет тест на состоятельность.

Что же, судя по всему, в органах прокуратуры протекция теперь не является панацеей от всех бед, а значит нечистым на руку сотрудникам прокуратуры придется опасаться своего увольнения, памятуя на примере Романа Мазурика о том, что ни мама-судья, ни связи и друзья в Генпрокуратуре не спасут от ответственности. При этом следует лишь только немного сожалеть о том, что борьба за чистоту рядов в прокуратуре проявилась чуть позже, чем следовало бы. Ведь, как мы помним, под носом у Романа Мазурика полиция фальсифицировала дела, вешала «висяки» на невиновных – все эти факты выявила прокуратура области совместно с СБУ с внутренней безопасностью МВД. И действительно, хорошо что Р.Мазурик не пришел на заседание Совета прокуроров, ведь тогда ему бы пришлось рассказать коллегам, как так вышло, что компании его партнёров почему-то всегда выигрывают едва ли не все тендеры в городе – на обеспечение питанием садиков и школ, на поставки топлива коммунальным предприятиям. Кроме того, пришлось бы объясняться и по поводу того, почему Р.Мазурик вернул в свою прокуратуру бывших сотрудников, которые занимались откровенным рэкетом – вымогали деньги у большинства местных предпринимателей, угрожая уголовным преследованием. Потому-то, кстати, дела (сфальсифицированные) потом и разваливались в судах.

Судя по всему, возмутило Совет прокурорв Украины и то, что Р.Мазурик не скрывал своей дружбы с подследственным (за тяжкое преступление в отношении должностного лица по ч. 2 ст. 146, ч.ч. 1 и 2 ст. 350 УК Украины) бывшим полицейским Акритовым, который также кичился этой дружбой и бравировал этим перед полицейскими. Уверены, что орган прокурорского самоуправления отдельно задумался над этой стороной морально-этических проявлений сотрудника, более того руководителя органа прокуратуры. Не маловажным при принятии решения по Мазурику стало и то, что опытные сотрудники, привыкшие к принятой в прокуратуре дисциплине, были возмущены тем, что прокурор-«мажор» устроил из этого органа такой себе ко-вокинг со свободным посещением. Правда, не для всех, а только для «блатных» – своего ближайшего окружения (тех самых, которые «кошмарили» предпринимателей районов, подопечных прокуратуре Мазурика). Проверка посещаемости работы, которую не раз проводила прокуратура области, зафиксировала: прокуроры из ближнего круга Мазурика (Памятка, Бабий, Копчак) приходят на работу и уходят с неё когда вздумается и отсутствие на рабочих местах в рабочее время объяснить не могут, да и не хотят.

Что ж, в целом можно сказать, что увольнение – итог весьма закономерный За чидля прокурора, который почему-то решил, что дружба с сомнительными личностями, имитация бурной деятельности и незаконное обогащение, в чем Мазурика подозревали неоднократно и писали не только региональные, но и центральные СМИ, позволительна правоохранителю столь высокого ранга.

А Запорожье, уверены, теперь вздохнет спокойно, ведь не будет больше ОПГ «Молодежь», занимавшейся крышеванием теневого бизнеса.

По материалам БАГНЕТ

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