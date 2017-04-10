История «завхоза» Януковича или Чем может обернуться коррупционный скандал в Судебной Администрации?

Недавно Генпрокуратура сообщила о коррупционных шалостях в недрах Государственной судебной Администрации Украины. Подозрение в завладении и растрате государственных средств предъявлено руководителю государственного предприятия, которое относится к сфере управления ГСАУ

Дело обещает быть громким по двум причинам.

Первая – красота самой коррупционная «темы». Госпредприятие занимается информационно-техническим обеспечением судов и предоставлением услуг по ведению единых и государственных реестров, в том числе для Министерства юстиции Украины. Правоохранители раскрыли схему завладения государственными средствами с помощью фиктивных договоров на разработку программного обеспечения с подконтрольными субъектами хозяйственной деятельности. Сумма присвоенных денег – более 4,5 млн. грн., судьба еще 22-х миллионов изучается следствием.

Генпрокуратура в своем сообщении отметила, что суд отказался заключить под стражу подозреваемого, назначив мизерный залог в 128 тыс. грн. Подозреваемый так же на момент избрания меры пресечения не был отстранен от занимаемой должности.

Нужно быть очень наивным, чтобы удивляться такой лояльности как суда, так и непосредственного руководства «залетевшего» госслужащего. И в этом – вторая причина, по которой скандал грозит стать «топовым», если не будет погашен в зародыше. Потому что речь идет о ведомстве, от которого зависит в судах все – от наличия туалетной бумаги до автоматизированных систем. И еще потому, что возглавляющий ныне ГСАУ Зеновий Холоднюк – человек, которого Общественный люстрационный комитет включил в «чертову люстрационную дюжину» высших должностных лиц времен Януковича, пришедшихся ко двору нынешней власти.

О, счастливчик!

В иерархии так называемых «смотрящих», которыми жадный беглый экс-президент Янукович обсадил все бюджетные сферы, перспективные в плане преумножения материальных благ «семьи», особое место занимали люди, которых условно можно отнести к касте «завхозов». Это базовая прослойка верных служащих, работавших на должностях, позволяющих контролировать финансовые потоки и материальное обеспечение государственных структур. «Завхозы» – люди тихие и неприметные, не «первые лица» в публичной плоскости, но важные по уровню влияния, так как напрямую распоряжались бюджетными деньгами, которые по умолчанию в то лихое время считались деньгами «хозяина».

В большинстве своем «завхозы» отошли от дел после бегства хозяев в Ростов. Должности, которые они занимали, прописаны в законе «Об очищении власти». Но метла люстрации, как известно, оказалась довольно дырявой, поэтому особо одаренные кадры нашли себе применение при новой власти. А некоторые – даже выросли.

Нынешний председатель Государственной судебной администрации Зеновий Холоднюк – именно из таких немногочисленных баловней судьбы.

В 2011 году он внезапно материализовался в ГСАУ на должности «завхоза» – начальника планово-финансовой службы. Это назначение выглядело немного странноватым в силу того, что в механизмах функционирования судебной системы Зеновий Васильевич был полнейшим неофитом. В то время «регионалы» расставляли доверенных людей по нужным местам, поэтому профессиональный профиль мало кого интересовал, критерии выбора были другие. Видимо, Холоднюк оправдал «высокое доверие», потому что карьера поперла в гору: уже в следующем году он стал начальником территориального управления ГСАУ в Киеве, а потом – заместителем председателя Судебной Администрации… При этом в целях «легализации» завхоза в роли крупного специалиста в тонкостях функционирования судебной системы, Холоднюка на пару дней «назначили» на соответствующую должность в одно из региональных управлений, а затем перевели в Киев уже в роли опытного и мудрого руководителя. Такого рода неуклюжие фальсификации тогда были в моде у регионалов.

В этой должности зампреда ГСАУ он находился и во время событий на Майдане в 2013-м. Что, согласно закону об очищении власти, должно было поставить жирный крест на карьере человека, который во времена Януковича отвечал за финансово-материальную «стойкость» судебной системы.

И тут, вопреки здравому смыслу, логике, риторике постмайданной власти и, в конце-концов, Закону «Об очищении власти», в этой дивной карьере, напротив, случился «звездный миг»: в апреле 2014 года Зеновия Васильевича повышают до исторического максимума – он становится председателем Государственной судебной Администрации!

Этот демарш Совета судей Украины (а именно этот орган, наделен полномочиями избирать и увольнять главу ГСАУ, хотя, понятное дело, в наших реалиях такое решение уж никак не может быть самостоятельным), незамеченным все-таки не остался. Еще в 2015 году Министерство юстиции обратилось в Совет судей Украины с официальным запросом, потребовав выполнить Закон об очищении власти, где пункт 2 части второй статьи 3 четко указывает, что гражданин, занимавший в период с 21.11.2013 по 22.02.2014 должность заместителя председателя ГСАУ, должен быть люстрирован. Однако судьи, известные своей принципиальностью в деле вытирания ног о всякие там неприятные процессы очищения власти, на запрос ответили гробовым молчанием. Минюст ждет реакции Совета судей и по сей день.

Однако на происки Минюста ответила исполнительная власть. Причем довольно своеобразно: премьер-министр Гройсман распоряжением КМУ № 490-р ввел одного из бывших «завхозов Януковича» – Зеновия Холоднюка – в состав Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы. Более тонкого издевательства над понятием государственной службы представить себе трудно…

Партнерские привязанности

Между тем Зеновий Васильевич, хоть и вырос карьерно, от старых «завхозных» привычек не отказался. Большая реформа правосудия дает структуре, отвечающей за финансовое и материально-техническое обеспечение судов, много новых возможностей. ГСАУ распоряжается бюджетными деньгами в особо крупных размерах, ибо новации, предусмотренные судебной реформой, обеспечиваются государством щедро и без проволочек.

Вот на этом чиновничьем счастье и попался один из подчиненных Холоднюка. Предприятие, руководитель которого – Геннадий Живаев – сегодня обвиняется Генпрокуратурой в присвоении 4,5 миллионов (плюс, вероятно, еще 22) благодаря «фейковой» информатизации – ГП «Информационные судебные системы». Интересно, что в должности директора Живаев был утвержден практически одновременно с назначением Холоднюка заместителем главы ГСАУ – весной 2013 года. Говорит ли это о том, что Холоднюк и Живаев связаны общими «делами» – покажет следствие.

Которое должно бы ответить еще на один интересный вопрос – почему все тендеры, которые проводит ГСАУ, с завидным постоянством выигрывают одни и те же фирмы? В этом смысле экс-«завхоз» проявляет приверженность к постоянству: никто, кроме двух ООО – «КИТ» и «Альтаир и К», – еще не умудрился получить хлебный госзаказ от Судебной Администрации Украины и ее территориальных структур. И нужно быть очень наивным, чтобы подумать в этом раскладе о случайности. Ибо в таких ситуациях вывод о связи этих коммерческих структур с нелюстрированным главой ГСАУ и его «казачком» из ГП «Информационные судебные системы» абсолютно логичен…

А деньги там ходят немалые. В прошлом году ГСАУ занималась внедрением автоматизированной системы «Электронный суд»: закупались серверы, унифицированные системы аудио– и видеофиксации судебных процессов с помощью единого программного обеспечения… Все тендеры выиграли упомянутые фирмы, причем их «любят» не только в центральном аппарате ГСАУ, они выигрывают и тендеры, которые проводят территориальные управления Администрации! Суммы, которые регулярно осваивают «КИТ» и «Альтаир» – от 13 до почти 55-ти миллионов гривен.

В теме и в доле

По сравнению с некоторыми топ-чиновниками, выбившийся в люди бывший «завхоз» живет, судя по его декларации (в открытом доступе имеется за 2015-й год), довольно аскетично. Однако общая тенденция – иметь при скромных доходах госслужащего довольно нескромные владения и сбережения – у Зеновия Холоднюка проявляется довольно ярко.

Зеновий Васильевич, который последние почти 10 лет трудится на ниве служения государству и официально заработал за отчетный год 191 231 грн, задекларировал 7 объектов недвижимости почти на 5 миллионов гривен, причем «забыл» указать в декларации стоимость одного из земельных участков площадью 1000 кв.м.

Жена и дочка декларанта ездят на двух Volkswagen Tiguan, сам глава ГСАУ личного автомобиля не имеет. Да и зачем? Тело бывшего «завхоза» ныне возит большая черная немецкая машина с кабминовскими номерами, которая обошлась бюджету в 100 тысяч евро…

Под подушкой держит всего-навсего 880 тысяч гривен. Обнять и плакать, как говорится. Правда, жена скромного служащего, при годовой зарплате 157 133 грн. держит под соседней подушкой еще 750 тысяч гривен, а дочка, которая заработала 111 544 грн, сложила у себя еще 400 тысяч.

В-общем, картина маслом.

Исходя из этих довольно прозрачных раскладов, недолюстрированному господину Холоднюку сейчас очень больно икается коррупционный «залет» ГП «Информационные судебные системы».

Который, естественно, глава ГСАУ будет «гасить» с использованием всех связей как среди своих промоутеров из нынешней власти, так и «папередников», которые, как и он сам, до сих пор «в теме и в доле».

Джерело: bagnet.org

Залиште свою думку!