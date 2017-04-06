Источник: министр обороны Полторак вручил “черную метку” своему заместителю генералу Павловскому

Заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Игорь Павловский, который курирует, в числе прочего, такое немаловажное направление как вооружение, уже в апреле может покинуть свое кресло. Об этом сообщил информированный источник из руководства Минобороны

Комментируя многочисленные слухи о грядущей отставке Павловского, он сообщил, что этот вопрос поднимался министром не единожды. И причин на то с момента назначения на должность (октябрь 2016 года) было множество, от явных провалов в организации питания военнослужащих до попытки одеть их же в “горючую” форму. А чего стоила так и не приданная огласке история с проданными с легкой руки Павловского во время войны (!) “не туда” танками.

– Но спасала генерала не только от вылета со службы, а и от криминального преследования давняя школьная дружба, – говорит собеседник. – Со Степаном Полтараком они сидели за одной школьной партой. А это, как известно, в наших реалиях дорогого стоит. Полторак по дружбе прощал ему даже такие вещи, за которые не давал спуску другим – наличие собственного мнения, неплановые ремарки с места на совещаниях и создание определенных финсхем, связанных с одесским рынком 7 километр.

Именно там была выявлена коррупционная ниточка, которая тянется от рынка до самого Министерства обороны – до кабинета заместителя министра, генерал-лейтенанта Игоря Павловского: Но покровитель всей коррупционной схемы даже получает новое назначение. Только вдумайтесь: замминистра обороны по тылу Игоря Павловского, на которого указывают обиженные предприниматели как на автора и руководителя схемы вымогательств, переводят на должность… замминистра обороны по вооружению!

Истины ради стоит отметить, что сам генерал-лейтенант пару месяцев назад подавал своему однокашнику рапорт про отставку. Видимо, чувствовал, что запахло жареным… Но министр обороны не дал ему хода. “Причин тому на тот момент было несколько, – утверждает военный эксперт. – Во-первых, удобно управлять замом, подвешенным на криминальный крючок. Во-вторых, Степан Полторак практически исчерпал лавку запасных из числа особо приближенных и проверенных. Посему в очередной раз пожурив провинившегося школьного друга, лишь “обрезал” часть его обязанностей, забрав с ними и несколько “хлебных” направлений. Так, практически все финансы, а после и Тыл ВСУ в конце 2016 года был отдан тоже проверенному еще совместной службой в Нацгвардии отставному генералу Олегу Шевчуку – тому самому, супруге которого неизвестный благодетель подарил квартиру в Киеве за миллион гривен.

В ответ осведомленные люди из руководства Минобороны неоднократно констатировали откровенные попытки Павловского играть в самостоятельную игру (в том числе финансовую) и демарши по отношению к равнозначным коллегам: первому заму министра Ивану Руснаку и госсекретарю министерства Александру Дубляну. Отношения с ними даже натянутыми не назовешь. Более того, в последнее время участились отказы Павловского в удовлетворении пожеланий Полторака, а соответственно, это провоцирует все большее его недовольство.

– Не исключено, что генерал Павловский может искать удобного повода, чтобы просто хлопнуть дверью, уже получив “черную метку” из рук министра обороны, что стало логичным после целой серии публичных скандалов его неоднозначной, с точки зрения Уголовного кодекса Украины, деятельности. Ясно одно: иммунитет бывшего тыловика исчерпан. Самое большее, на что он может рассчитывать благодаря старой школьной дружбе и современным инвестициям в нее, так это то, что Полторак выведет его из-под удара с минимальными потерями. Иными словами, прибегнув к старому проверенному приему, втихую отправит на почетную пенсию…

Только получив такого рода гарантии, Павловский может отказаться от громкого “хлопка” дверью Минобороны, унеся с собой массу любопытных многосторонних знаний о тыловой деятельности Министерства обороны и Вооруженных сил.

А тем временем, министр обороны перешел к активной фазе поиска достойной замены Павловского. Ибо доступ к бюджетным “ручейкам” не терпит вакуума, и доверить его можно только своему. Так что грядут в военном ведомстве очередные кадровые перестановки. А, может, наконец, и посадки…

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