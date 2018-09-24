Ирина Сказина: украинская делегация оставила в Грузии свои сердца

С 24 августа по 1 сентября в гостеприимной и живописной Грузии, в курортном городе Батуми, прошел международный песенный конкурс «Discovery Silk Road Star».

В первом масштабном фестивале приняли участие вокалисты из 14 стран мира. На берегу ласкового Черного моря, в течение трех конкурсных дней, свои таланты демонстрировали молодые исполнители из Украины, Польши, Узбекистана, Казахстана, Азербайджана, Китая, Турции, Греции, Румынии, Болгарии, России, Киргизстана, Таджикистана и, разумеется, Грузии. Эта маленькая радушная страна на целую неделю объединила, познакомила и подружила будущих звезд стран Шелкового пути.

Украину на фестивале представляла яркая, харизматичная и запоминающаяся певица Марьяна Щербак. Она была самой юной участницей этого вокального праздника – победительнице многочисленных конкурсов и фестивалей исполнилось лишь 17 лет.

Но несмотря на свой юный возраст, Марьяна уже имеет за плечами большой творческий багаж. Она – Лауреат 3-й премии детского «Славянского Базара» в Витебске, взяла 1-е место международного фестиваля «Молода Галичина», дважды награждена премией Президента Украины, обладательница Гран-при конкурса «Героям Слава», Гран-при телевизионного проекта «Крок до Зiрок», за творческий вклад в развитие искусства отмечена Митрополитом Владимиром. Марьяна – студентка Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства (педагог Галина Голубева), солистка Ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины.

Три конкурсных дня были распределены по известному принципу: исполнение мирового хита, композиции страны-участника и грузинской песни. Марьяна великолепно справилась со всеми тремя задачами! По бурным аплодисментам и эмоциям публики, а также оценкам большинства членов жюри, Марьяна Щербак получила статус самой сильной вокалистки фестиваля и собрала урожай положительных отзывов в свой адрес. Хотя по официальным результатам «Discovery Silk Road Star Марьяна взяла почетное 3-е место.

Украинскую делегацию в Грузии возглавляла уникальная певица, солистка Ансамбля Вооруженных Сил Украины, единственная у нас в стране исполнительница романсов, завораживающая поклонников этого жанра особой манерой исполнения, Заслуженная артистка Украины Ирина СКАЗИНА. Любовью искушенной украинской публики пользуются ее вечера, где она исполняет романсы на стихи поэтов Серебряного века. Ее нежный, проникновенный голос никогда и никого не оставляет равнодушным. Ирина была членом жюри «Discovery Silk Road Star» от Украины. Вместе с ней конкурсантов оценивали еще тринадцать профессионалов из стран-участниц фестиваля.

Журналист «ПиК», также посетившая конкурс в составе украинской делегации, по возвращении из Батуми подвела с Ириной итоги фестиваля. В эксклюзивном интервью – впечатления Ирины Сказиной о Грузии и, собственно, о «Discovery Silk Road Star».

– Ирина, вы ведь не впервые побывали в Грузии?

– Конечно, я гостила раньше в этой прекрасной стране – на земле, поцелованной Богом! В Тбилиси живет мой крестный и его семья, я ездила к ним много лет назад в гости и, разумеется, встретилась в этот раз. Но в Батуми я впервые – бесподобный город! Чистейший воздух, идеальное черноморское побережье, которое не сравнить ни с каким другим, потрясающая архитектура, природа, климат! И люди – гостеприимные и радушные! Как только грузины узнавали, что мы из Украины, приветствовали нас как родных и говорили, что они, как никто другой, понимают, что сегодня переживает Украина. Нас опекали во время фестиваля так заботливо, будто к ним приехали ближайшие родственники! С нами ежедневно и ежечасно находились гостеприимные сотрудники Национальной администрации туризма Грузии – наши ангелы-хранители и гиды Марика Богверадзе, Давид Нозадзе и Заза Цурцумия. Это люди, обожающие свою страну настолько, что их любовь к Грузии передалась и нам. Нашу немногочисленную украинскую делегацию Марика лично представила Главе Национальной администрации туризма Грузии Георгию Чоговадзе и руководителю пиар-службы этой администрации Темо Долидзе. Они много интересного рассказали нам о том, как повышают туристическую привлекательность Грузии и готовы, если нужно, Украине помогать в этом же направлении. Могу искренне признаться: украинская делегация оставила в Грузии свои сердца!

Не без гордости скажу, что к нашей делегации отношение было самое теплое. Причем, со всех сторон – и на улицах города, и в зале конкурса, и на фестивальных пати. Например, мы познакомились в Батуми с известной далеко за пределами Грузии дизайнером Саломэ Аманатишвили. Это потрясающе креативная, талантливая, уникальная модельер, которая создает не только одежду, но и обувь, и аксессуары. Она пригласила только нашу делегацию на показ своей коллекции в рамках недели Fashion Week 2018. Мы в полном восторге от ее работ!

– Во время конкурсных дней вы познакомились со всеми участниками. Как оцениваете общий уровень конкурсантов, тем более, что работа в жюри уже позади и можно без оглядки озвучить свое мнение?

– Даже если бы сейчас я сидела за столиком жюри, однозначно ответила бы – Марьяна Щербак была лучшей! Я была беспристрастна и абсолютно честна в своихз оценках! Могу аргументировать каждый балл, который ставила участникам! Но Марьяна во всем была гармонична и эстетична: у нее сильный вокал, она знает, как управлять голосовым аппаратом. И самое важное – она чувствует, о чем поет, и это ее понимание передается каждому слушателю. Она под каждую песню создавала визуально правильный образ. Когда Марьяна во второй конкурсный день исполняла украинскую народную песню «Полечко», на сцену вышла без макияжа, надела длинную холщевую черную рубаху, босая, и когда зазвучал ее мощный голос, передающий через эту композицию всю сегодняшнюю боль нашей страны, это было до дрожи, до мурашек! Публика затихла, ее исполнению так внимали, что, кажется, был слышен каждый шорох в зале. Каждый из зрителей, на каком языке он бы ни говорил, прекрасно понял – о чем была эта баллада. Могу с уверенностью сказать, что мы достойно представили на этом фестивале Украину, а у Марьяны впереди блестящее будущее!

Объективно мне понравились конкурсанты из Азербайджана, Грузии, Казахстана и Узбекистана. Они и поделили между собой призовые места. Участница из Китая была очень старательная: она привезла с собой на три конкурсных дня три эксклюзивных дорогих сценических платья, каждое из которых на площадку ее менеджеры привозили в отдельных огромных чемоданах.

– Чем вам особенно запомнился этот конкурс и поездка?

– Самое главное и важное – мы познакомились с коллегами из 14 стран мира, подружились, обменялись контактами и уже после отъезда продолжаем общаться. Где и как сегодня, в такое сложное время, мы бы все могли встретиться и подружиться? Только в Грузии, на этой плодородной и уникальной земле! Наши опекуны из Национальной администрации туризма Грузии, о которых я говорила выше, показали нам лучшие уголки Аджарии. Мы побывали в замке Гонио, который в 1 веке нашей эры построили римляне, в церкви начала 12 века Гелати в Кутаиси, где расположен действующий мужской монастырь. Всех участников фестиваля на два дня возили в Кутаиси, где в городском Ботаническом саду для нас пели Национальный мужской ансамбль Кутаиси и уникальный Chveni kvarteti. Найдите их в Сети – насладитесь незабываемым грузинским а капела многоголосьем!

А уж о грузинской кухне, многочисленные блюда которой мы там попробовали, могу рассказывать очень много (улыбается). Нас – всех участников «Discovery Silk Road Star» – каждый день кормили в разных ресторанах Батуми. Но наиболее незабываемые впечатления мы все увезли с собой в свои страны после посещения этнического грузинского ресторана «Володиас Дукани»в селе Сормони под Кутаиси, шеф-повару которого – бабушке Лали, больше 80 лет!

Наша делегация осталась очень довольна и результатом Марьяны Щербак – напомню, она заняла 3-е место из 14 стран, и радушным сердечным приемом Грузии.

Елена Гранишевская.

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