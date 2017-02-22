Инвестициям – нет! Украинский суд помогает Сбербанку России уничтожать инвестклимат Украины

Часть вторая

Продолжить судебно-инвестиционный детектив, о котором мы начали рассказывать в первой части, логично с короткого перечня военных действий в коридорах судебной власти





Итак, чтобы предотвратить воровство государственных и частных средств один из украинских кредиторов подал в Хозяйственный суд г. Киева пять исков с требованием признать договора недействительными. Так началась эта долгоиграющая судебная эпопея.

В поисках исчезнувшей справедливости

В феврале 2016 года дело о фиктивной купле-продажи облигаций «Киевинвестбуда» рассмотрел вышеупомянутый Хозяйственный суд г. Киева. Эти мнимые финансовые документы, которые зафиксировали отношения между застройщиком и банком были признаны недействительными.

Суд признал, что своими действиями горе-застройщик нарушил сразу два пункта собственного эмиссионного проспекта: во-первых, выкупил собственные облигации, на что в тот момент не имел никакого права, а во-вторых, потратил на эту покупку средства, которые согласно проспекту, должны были использоваться исключительно на строительство дома.

Однако «Сбербанк» не собирался сдаваться.

Представители банка подали апелляцию в Киевский апелляционный Хозсуд, и 6 июня суд под председательством судьи Вячеслава Зеленина вынес следующее решение: нарушение «Киевинвестбудом» условий собственного эмиссионного проспекта не является основанием для признания сделки с банком незаконной. Таким образом, все вернулось на круги своя: 142 миллиона гривен фактически были признаны растворившимися в воздухе, а еще 26 миллионов «Киевинвестбуд» остался якобы должен «Сбербанку» по операциям, не связанным с перепродажей облигаций.

Киевскому апелляционному хозяйственному суду возразил Высший хозяйственный суд Украины.

Рассмотрев кассационную жалобу, ВХСУ постановил: причиной дефолта «Киевинвестбуда» стали именно фиктивные сделки со «Сбербанком России» и его правопредшественником – «НРБ Банком».

Сделки были проведены в нарушение эмиссионного проспекта и состоялись до получения постоянного свидетельств о регистрации выпуска облигаций, что противоречит закону Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке». Исходя из этого, Высший хозяйственный суд признал решение Киевского апелляционного суда не соответствующим нормам украинского законодательства и постановил считать сделки застройщика с банком недействительными.

На «нет» и суда нет?

Впрочем, если читатель сочтет, что в итоге этих судебных битв справедливость окончательно восторжествовала и обманутым вкладчикам вернули их деньги, то он жестоко ошибется.

21 сентября 2016 года судья Верховного суда Украины Александр Потыльчак внезапно останавливает своим решением выполнение постановления ВХСУ о признании сделок «Киевинвестбуда» и «Сбербанка» недействительными.

А 22 сентября – то есть, на следующий же день после такого вот решения – судья Потыльчак увольняется из Верховного суда в связи с подачей заявления об отставке (постанова ВР від 22.09.2016 № 1600-VIII «Про звільнення суддів»).

Разумеется, решение об отставке не принимается за один день: значит, решая дело в пользу «Сбербанка», судья Потыльчак уже совершенно точно знал, что в любом случае разбираться с последствиями этого постановления придется не ему и что его решение свяжет руки вкладчикам очень и очень надолго.

Вероятнее всего, он загодя написал заявление об увольнении и спокойно растворился в сиреневом пенсионном тумане. Смеем предположить, что выходное пособие с лихвой покроет все моральные, психологические и материальные издержки данного судьи.

Дело повисло в воздухе.

Но у сбежавшего судьи были не менее ретивые коллеги. И именно они поставили жирную точку в этом деле. Их фамилии мы нарочно вынесли в начало этой истории: Емец А.А., Бердник И.С., Жаворонок Т.Е.

Давайте забудем про эмоции и осознаем, что такой вердикт ВСУ наносит не только ущерб конкретным лицам и узаконивает подобные схемы, а как слишком опасное судебное решение, повлечет явное и очень значительное негативное влияние на всю экономику нашего государства, которая и так находится в достаточно плачевном состоянии.

Ведь именно это решение создает в Украине во многом трагический прецедент, по которому открытое и циничное разворовывание инвестиций признается не только не преступлением, а нормальной (обычной) хозяйственной операцией, ведь оно приобретет статус обязательного для применения всеми органами государственной власти и всеми лицами публичного и частного права.

То есть, теперь каждое юридическое лицо может спокойно выпускать облигации для привлечения средств на конкретные цели, публично провозглашая грандиозные инвестиционные проекты, привлекать эти средства у инвесторов, открыто их разворовывать и это будет считается вполне законным в нашей стране при этом ни один из вкладчиков отныне уже не сможет защитить свои средства.

Такое решение судебной власти рубит на корню все усилия и обесценивает все обещания высшего руководства страны об улучшении отечественного инвестиционного климата.

Злая ирония состоит в том, что практически в это же самое время Президент Украины Петр Порошенко подписывает закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине“.

“Я хочу поздравить вас с завершением чрезвычайно важного процесса, который был начат с масштабных консультаций с общественностью, огромной работы, к которой были привлеченные и бизнес-круги, и общественные активисты”, – сказал Петр Порошенко.

Эти же обещания Президент повторил и на ежегодной встрече с иностранными послами, аккредитованными в Украине по случаю Рождества и нового Года, где кроме геополитических итогов и планов на будущее, акцент был поставлен на один из главнейших приоритетов : «Пожвавлення економічного зростання завдяки макроекономічній і фінансовій передбачуваності, розвитку інфраструктури, інвестиціям та приватизації»

О стратегических инвесторах заботится вся президентская команда.

К примеру, Владимир Гройсман вначале уже 2017 года заявил буквально следующее: «Здесь есть три вопроса. Первый – это инвестиции и поддержка инвестиционного процесса. Второй – это возрождение украинской промышленности, – сказал Владимир Гройсман. – И третья позиция – завоевание новых рынков. Поэтому у нас есть экспортная стратегия… Вот три компонента задач, стоящих перед нами. Ну и, разумеется, улучшение бизнес-климата в стране», – детализировал премьер.

Т.е. пока одни занимаются развитием страны, вторые, прикрываясь неприкосновенностью, сливают все их усилия.

Или у нас существует несколько властей, у которых свои взаимоисключающие интересы? Или коррупционная рубашка все же ближе к телу?

Почему судьи до сих пор позволяют себе принимать одиозные и антизаконные решения?

Ведь такое решение тотально криминализирует весь рынок инвестиций, позволяя мошенникам, под любым соусом воровать привлеченные средства. И им ничего за это не будет!

Ведь вердикт Высшего Суда Украины отменить уже никто не сможет.

О данном решении ВСУ узнают очень многие и очень быстро. Существует стопроцентная уверенность, что такой судебный казус будет обсуждаться на всех международных бизнес и инвестиционных форумах.

Все потенциальные инвесторы в экономику нашего государства благодаря этому решению узнают, что единственной гарантией защиты их инвестиций в нашей стране является исключительно ЧЕСТНОЕ СЛОВО заемщика. Никаких других гарантий защиты инвестиций в этой стране уже просто не существует.

Поэтому возникает вполне очевидный вопрос, какой кредитный рейтинг присвоят нашим ценным бумагам и вообще государству международные рейтинговые агентства после такого правового апокалипсиса от Верховного Суда Украины?

Ответ лежит на поверхности – рейтинг за пределами «-ВВВ», который принято называть «мусорным» (junk), то есть – дефолтным.

Мы этого хотели?

Думали ли судьи, принимающие такое спорное решение, что они множат на ноль усилия миллионов украинцев и сотен тысяч бизнесменов? Что после этого сюда никто не заведет свои средства, в которых так нуждается Украина, разрываемая войной и экономическим кризисом.

Нет. Судьи думали о своих мелких «хотелках».

Самое печальное, что такой мусорный уровень ждет абсолютно все наши ценные бумаги не в силу экономических, политических, военных или иных хотя бы минимально объективных причин, а в силу алогичного и дерзкого решения всего лишь трех человек.

Тройка судей, как в сталинские времена, своими волюнтаристским решением, отстаивая индивидуальные интересы только одного частного предприятия, смогли поставить на колени экономику целого государства.

Конечно, кажется полной ерундой, что такие опытные судьи ВСУ настолько некомпетентны, чтобы руководствуясь очевидными фактами и четким законодательством, принять беспрецедентное и очень опасное решение в ущерб всему обществу.

Поэтому единственным обоснованием в данном случае, а также учитывая описанные выше действия экс-судьи Потыльчака А.И., является то, что подобное решение принималось не в силу низкой компетенции, непрофессионализма или нехватки минимальных знаний, а под влиянием совсем иных мотиваций. Традиционных. В силу которых отечественную судебную систему уже много лет называют продажной.

Скорее всего, эти судьи не особо пекутся о своей репутации. Ведь не секрет, что принимать решения им осталось совсем недолго, а точнее до марта этого года, когда будет сформирован новый состав ВСУ на совершенно других принципах.

Самое время для некоторых судей приготовить золотые парашюты, для того, чтобы не чувствовать себя обделенными и нищими пенсионерами. Они прекрасно понимают, что их, скорее всего, никто преследовать не будет, а со временем все забудется.

Но мы будем надеяться, что этот вопиющий судебный беспредел не останется без пристального внимания компетентных органов. Тем более, у нас появилось очень много силовых структур, задача которых и есть непримиримая борьба с фактами дичайшего судебного произвола.

Три подписи в конце документа «людей в мантиях» будут иметь глобальные последствия для страны, бизнес климата и будущего наших потомков.

Украина может вылететь из обоймы правовых государств, защищающих инвестиции и инвесторов, где риск уничтожает любой смысл и норму прибыли, а форс-мажор таится за каждой строчкой текста закона и росчерком чиновничьего пера. Этот частный случай может красноречиво свидетельствовать о тотальном вредительстве судей, лживости бизнесменов и отсутствии каких-либо последствий за принимаемые чиновниками решения.

Последняя инстанция

Один из главных участников процесса, который отстаивал интересы обманутых вкладчиков, -Владимир Левин – подчеркивает, что все, что можно было сделать в украинских судах, было сделано!

«Становится абсолютно очевидной антигосударственная практика нашей судебной системы, которая полностью противоположна государственной политике нашего государства. Бороться в правовом поле Украины становится бессмысленно. Мы не собираемся опускать руки и будем искать справедливости в международных судах».

Это не простой путь, поэтому сейчас идет активный поиск надежного партнёра для передачи этого скандального дела международным юридическим компаниям с соответствующими полномочиями, для направления иска в ЕСПЧ. В том, что дело абсолютно выигрышное, сомневаться не приходится.

«Это позор, когда добиваться реальной справедливости приходиться за пределами нашей Родины. С таким подходом наших судебных властей, заинтересованных в Украине иностранных инвесторов скоро не останется, а экономика никогда не выберется из пропасти кризиса. Этого допустить никак нельзя. Именно поэтому мы посчитали нужным придать огласке этот вопиющий случай», – говорит Владимир Левин.

P.S. Редакция будет внимательно следить за развитием данной ситуации.

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