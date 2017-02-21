Инвестициям – нет! Сбербанк России с помощью украинского суда уничтожил инвестклимат Украины

Это дело войдет в историю как одно из самых позорных и преступных решений судебной власти

30 ноября 2016 года. Киев.

Судебная палата по хозяйственным делам Верховного Суда Украины в составе: председательствующего Емца А.А., судей: Бердник И.С., Жаворонок Т.Е., приняла обычное, даже на первый взгляд рядовое судебное решение:

Заявление публичного акционерного общества «Сбербанк» удовлетворить. Постановление Высшего хозяйственного суда Украины от 26 июля 2016 по делу № 910/31110/15 отменить, а постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 6 июня 2016 оставить в силе.

Всего несколько строчек, которые могли бы угодить в архив уголовных дел и покрываться пылью на полках.

Но решение принятое всего тремя людьми становится детонатором, который взрывает и без того сжавшийся рынок иностранных инвестиций.

Вас ждет увлекательный правовой и финансовый детектив, густо замешанный на цинизме, правовом нигилизме и коррупции. Когда, казалось бы, частная и, к сожалению, рядовая история обманутых инвесторов потянет за собой шлейф абсурдных судебных решений, которые ставят жирный крест на любой финансовой и бизнес деятельности в Украине.

Не очень хочется перетруждать читателей текстом этого постановления, впрочем, для особо интересующихся, мы даем ссылку, где вы сможете ознакомиться с этим грандиозным позором украинской судебной системы.

В глаза бросается один «странный» момент: решение абсолютно диссонирует с преамбулой. Будто у документа было несколько авторов, причем один из них явно не интересовался содержанием, а просто написал, в конце то, что было нужно.

Что же это за дело и почему мы абсолютно уверенны, что оно войдет в историю как одно, если не самое позорное и преступное решение судебной власти.

Эта давняя история началась в далеком 2007 году в городе Борисполе, где одна строительная компания решила обмануть своих инвесторов, придумав (а теперь уже и узаконив) схему по выводу средств со счетов предприятия.

Начало строительной аферы

Знакомьтесь – холдинговая компания «Киевинвестбуд». Одна из сотен частных лавочек, решивших оседлать строительный бум начала и середины нулевых, объявила о начале строительства многоквартирного дома по адресу г. Борисполь,ул. Киевский шлях, 28.

Привлекать средства данная компания собралась при помощи выпуска целевых облигаций: каждому, кто купил облигации, застройщик обязался предоставить в назначенный срок жилплощадь в построенном доме. А средства, которые компания привлекла, должны были быть направлены на финансирование строительства и никуда более.

Все это регулируется законом Украины «О ценных бумагах и фондовом рынке».

Как и положено по этому закону, перед выпуском своих облигаций, «Киевинвестбуд» опубликовал в «Відомостях держкомісії з цінних паперів» (11.09.2007) так называемый «проспект эмиссии» – документ, в котором расписаны выгоды и риски предприятия, сведения об эмитенте (то есть, о компании, выпускающей облигации), а также цель, на которую пойдут деньги, полученные от продажи облигаций.

В этом же эмиссионном проспекте компания официально обязалась тратить полученные от покупателей деньги исключительно на строительство и связанные с ним расходы. Также было указано, что компания не имеет права выкупать назад уже проданные облигации. Это было ключевым условием выпуска, но это условие было цинично нарушено.

В сентябре 2007 года «Киевинвестбуд» получил от государства временные свидетельства о выпуске облигаций. Уже через несколько месяцев застройщик официально заявил, что продал первичным покупателям 100% облигаций – что означало, что капитал на строительство дома собран полностью, – и вместо временных свидетельств официально получает постоянные.

Для рынка ценных бумаг это очень важный сигнал: он означает, что вторичные покупатели могут без опаски покупать облигации у первичных покупателей – ведь строительство дома уже обеспечено, деньги на него получены (а это 142, 430 млн. грн.), осталось только дождаться окончания строительства и спокойно получить свои законные квадратные метры.

Мыльный пузырь дутых облигаций

Однако жилья покупатели облигаций «Киевинвестбуда» так и не дождались – ни в 2012 году, на который был назначен срок погашения облигаций (т.е. окончание строительства) ни в 2015. Из всех заявленных грандиозных прожектов компания удосужилась построить только фундамент и часть первого этажа. В итоге относительно «Киевинвестбуда» было начато судебное производство по банкротству. 25 июня 2014 года киевский Хозяйственный суд утвердил реестр требований кредиторов компании на общую сумму 60 177 332,96 грн.

В ходе расследования выяснилось, что первичная продажа 100% облигаций, обеспечившая компании репутацию надежного предприятия и постоянное свидетельство от государства, оказалась фиктивной!!!

Фактически дело обстояло так: на протяжении нескольких месяцев «Киевинвестбуд» продавал ЗАО «Банк НРБ» облигации разных серий… и в тот же день выкупал их обратно. Банк получал свой процент, по бумагам выходило, что все облигации проданы, – но фонд, предназначенный для строительства дома, не пополнялся ни на копейку.

В общей сложности, таких фиктивных продаж-выкупов было минимум пять, о чем свидетельствуют документы, представленные по требованию суда правопреемником «Банка НРБ» – ПАО «Дочерний банк Сбербанка России»:

– в ноябре 2007 года «Киевинвестбуд» продает «Банку НРБ» облигации на сумму 36 073 575 грн (договор №13725Д от 19.11.2007) и в тот же день выкупает их за 36 107 526 грн (договор №13971Д от 19.11.2007);

– в декабре 2007 года «Киевинвестбуд» продает «Банку НРБ» облигации на сумму 27 263 750 грн (договор №13830Д от 04.12.2007) и в тот же день выкупает их за 27 298 410 грн (договор №13931Д от 04.12.2007);

– в январе 2008 года «Киевинвестбуд» продает «Банку НРБ» облигации на сумму 27 349 175 грн (договор №13946Д от 21.01.2008) и в тот же день выкупает их за 27 374 915,40 грн (договор №13947Д от 21.01.2008);

– в феврале 2008 года «Киевинвестбуд» продает «Банку НРБ» облигации на сумму 48 473 340 грн (договор №13970Д от 04.02.2008) и в тот же день выкупает их за 48 522 133,32 грн (договор №13971Д от 04.02.2008);

– в сентябре 2008 года «Киевинвестбуд» продает «Банку НРБ» (уже купленному российским Сбербанком и превратившемуся в ПАО «Дочерний банк Сбербанк России», он же АО «Сбербанк России») облигации на сумму 3 270 300 грн (договор №14621Д от 16.09.2008) и в тот же день выкупает их за 3 273 545 грн (договор №14622Д от 16.09.2008).

Более подробно об этом строительном скандале можно почитать здесь

Как видно из документов, в ходе этих удивительных и явно фиктивных финансовых операций горе застройщик потерял около 137 000 гривен. И это были первые украденные деньги ничего не подозревавших инвесторов.

Неплохой процент и доплата за поддержание дутой репутации своих якобы широко востребованных покупателями облигаций, но очень сомнительный ход с точки зрения реальных вкладчиков.

Особенно если учесть что (вспомним напечатанный т.е. узаконенный проспект эмиссии) компания вообще не имела права выкупать собственные ценные бумаги и уж тем более тратить на это деньги, вырученные от продажи облигаций, которые, согласно проспекту, должны были пойти исключительно на строительство дома.

Таким образом, «Киевинвестбуд» неоднократно нарушил два пункта собственного проспекта и собственных обязательств. В результате от этих операций единственным получателем материальной выгоды оказался «Сбербанк России», который стал правопреемником, почившего в бозе банка НРБ.

Как видим, никто и не собирался возводить жилой комплекс, напротив, пользуясь подложными документами, фиктивный строитель просто стал собирать деньги с очередных желающих улучшить свои жилищные условия. Строительство замерло, а вот финансовые потоки, напротив, не заканчивались.

Но у всего есть свой логический и неотвратимый конец. Наступил он и для наших «героев». В 2014 году компания «Киевинвестбуд» была признана банкротом.

Этот новый «деловой» статус обнажил интересные подробности и «неожиданных» предъявителей финансовых требований.

Итак, В 2014 году при составлении реестра требований кредиторов обанкротившегося «Киевинвестбуда» выяснилось, что одним из основных претендентов на имущество банкрота является… тот самый «Сбербанк России», и так неплохо заработавший в свое время на фиктивной продаже облигаций. Из 60,177 млн. грн., указанных в реестре, российский банк претендует на 26 264 098 грн., которые компания задолжала ему по другим операциям, не связанным с продажей облигаций.

Эта сумма обеспечивает «Сбербанку России» более 50% процентов голосов в комитете кредиторов и позволяет влиять на решения по делу о банкротстве несостоятельного должника. И банк своим привилегированным положением пользуется на полную катушку: так, в августе этого же года комитет кредиторов принял решение перейти к процедуре ликвидации предприятия, и ликвидатором, с подачи того же «Сбербанка России», рекомендовалось назначить арбитражного управляющего Александра Вискунова. Иными словами, предполагалось, что распоряжаться возвращением долгов компании-мошенника будет человек, поставленный банком, с помощью которого компания и осуществляла эти мошенничества. Рука руку моет.

Что интересно, несколько лет назад Александр Вискунов уже «отметился» в подобной роли: в 2012 году он руководил санацией обанкротившегося ЗАО «Луганская угольная компания», входившего в империю приснопамятных Юрия Иванющенко («Юры Енакиевского») и Ивана Аврамова. Тогда при составлении реестра требований кредиторов внезапно выяснилось, что основными кредиторами являются (какая неожиданность!) финансовые структуры, близкие все тем же Иванющенко и Аврамову. Получив таким образом контроль над комитетом кредиторов, именно они и выдвинули господина Вискунова на должность управляющего санацией. В результате процедура затянулась на годы, и в конце концов Иванющенко и Аврамов сумели фактически списать 1,5 млрд. грн. долгов, оставив с носом государство в лице кредиторов-госпредприятий.

К счастью, в случае с «Киевинвестбудом» Высший хозяйственный суд отменил ликвидацию и назначение Вискунова. И, несмотря на то, что «Сбербанк России» вторично попытался рекомендовать его на должность ликвидатора, суд не принял рекомендацию во внимание. Видимо для банка очень важно, чтобы «Киевинвестбуд» повторил историю «Луганской угольной компании».

Те немногие средства, которые еще остались в активах компании-банкрота, уплывут «основному кредитору» – банку, не только способствовавшему финансовым махинациям, но и принадлежащему (не будем об этом забывать) стране-агрессору. А рядовые украинцы, вложившие деньги в липовое строительство, останутся ни с чем.

Впрочем, если признать недействительными договора купли-продажи между «Киевинвестбудом» и «Сбербанком России», то в активы компании-банкрота официально вернется около 142 млн. гривен. Этих средств хватит на всех: общая сумма требований кредиторов составляет всего 60 млн. гривен.

Казалось, что суд не будет медлить с правовым и законным решением по этому делу. Ведь любое преступление должно быть наказано. Но эта непреложная истина любого правого государства очень часто разбивается об стену украинской коррупции и безнаказанности. Ни для кого не секрет, что судебный корпус считается одним из главных заповедников для коррупционеров.

Но вот когда, взяв преступные деньги, судья решает судьбу страны и спокойно идет на заслуженный отдых – это совсем уже вопиющий факт. И именно о нем мы и расскажем во второй части.

Продолжение следует

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