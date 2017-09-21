Интервью с директором зоопарка в бегемотных интерьерах

Интервью с директором Киевского зоопарка, т.е. чиновником, который руководит одним из столичных КП, без сюрпризов не обходится. То он занят, потому что моет слона. То он готовится к Хеллоуину и распределяет среди питомцев тыквы…

Нынешняя встреча тоже вышла за рамки привычных посиделок в кабинете. Поскольку Кирилл Трантин сперва предложил сходить угостить арбузом юную звезду зоопарка – красавицу-бегемотиху. Которую недавно в результате опроса посетителей зоопарка, нарекли нежным именем Лили. По случаю чего ей был устроен настоящий пир

Іменини бегемотика Лілі Вітаємо з іменинами принцесу Лілі!Наша маленька дівчинка вже стала зовсім дорослою! А атмосферу свята доповнюють нова тепла хатинка та смачнючий овочевий торт 🙂 Опубліковано Київський зоологічний парк загальнодержавного значення 6 вересня 2017 р.

Спускаясь на первый этаж, невольно уступаем дороге шумной толпе школьников, которая несется по ступеням…

– А что это, – спрашиваю, – у вас тут за дети?

– А это начался осенний сезон зооуроков, – отвечает Трантин…

– Второе «первое сентября?

– Нет, это продолжение этого года. Новый учебный год начнется первого января. А сейчас у нас второй семестр зооуроков. Мы отработали зиму и весну. Летом были каникулы. И вот сейчас началось.

– А можно чуть подробнее?

– Это общественный проект, который был поддержан КГГА. Дети получают пять тем. На базе зоопарка мы им рассказываем о наших питомцах плюс практические знания. Потом они сдают зооэкзамены.

– О каком количестве детей идет речь?

– Урок проходит для одного класса. Бывает, что за день у нас учатся два-три класса из разных школ. Есть родители и учителя, которые хотят, чтобы дети получили чуть больше знаний, чем другие. Это те, кто ездят на природу, ходят по музеям… Дети хотят получить знания, которые они никогда не получат на школьных уроках биологии. Когда я пришел в зоопарк, одно из направлений, которое я хотел сразу возобновить в зоопарке – это просветительская деятельность. Потому что первая функция зоопарка это просветительская, образовательная, и потом уже идут содержание и разведение диких животных.

– Можно уже говорить о том, что, благодаря этим урокам, уже появилось больше желающих стать юннатами?

– Открою секрет, все юннатские группы забиты. Недавно мне позвонил мой старый знакомый и говорит:

– А можно моего ребенка впихнуть к тебе в группу?

Я говорю: – Тебе можно…

Вы же сами знаете, что сегодня дети сидят уткнувшись в планшеты и телефоны… Фактически живут в интернете… Но при этом они не развиваются. А если вдруг исчезнет электричество и пропадет интернет? Недавно я спросил моего знакомого маленького мальчика: «Если завтра не будет электричества, что ты будешь делать? Как ты будешь добывать огонь, воду, пищу?» Он задумался…

– И все-таки, если желающих идти в юннаты станет совсем много, возможно какое-то расширение?

– Сейчас юннатов порядка 130. Можно увеличить до 150. Но я думаю, что это будет уже критично. Мы ведь тоже не резиновые. Работа с детьми, работа с животными – это очень тяжелая, очень ответственная работа. Здесь нельзя подходить формально, мы это все пропускаем через себя.

– Если прогнозировать, то какой процент из этих 130 юннатов пополнит, что называется смена поколений?

– Я думаю, что это может быть один, два процента, и это очень хорошо. Мы не претендуем на то, чтобы все юннаты стали работниками зоопарка. Нам главное, чтобы они научились любить природу, любить нашу страну. Для меня очень важно, если он пойдет гулять с родителями в лес, чтобы он, придя туда с целлофановым пакетом, ушел с целлофановым пакетом обратно, ничего там не оставляя. У нас, кстати, есть хороший проект, запущенный два года назад – это «Зоопарк на дотик». Программа, посвященная слабовидящим и слепым детям. Мы решили взять под опеку пятый интернат для таких детей в Киеве. Поехали, договорились с руководством, что один раз в месяц мы будем выезжать в этот интернат и давать открытые зооуроки. Давать возможность детям общаться с братьями нашими меньшими. Сформировали «выездную группу»…

– И какие животные?

– Черепаха, белка, кролик, морская свинка, хорек, агама. Самое главное, что они все ручные. Мы для них сделали сейчас отдельный мини-сектор, где они живут. Поскольку они принимают участие в зооуроках, в том числе и в выездных, они очень востребованы. А еще весной, летом, и осенью мы раз в месяц выезжаем в Охматдет. К онко-больным детям. Мы в этом году сделали 3D зоопарк. Сделали большие портреты двадцати наших самых популярных питомцев. С ними можно сфотографироваться, сделать такое селфи. Людям очень нравится, особенно детям. Когда мы в этот раз были в Охмадете , то помимо животных, взяли три самых популярных стенда. И дети, и родители были в восторге…

Мы подходим через служебный вход к вольеру Лили. Которая при виде Трантина с арбузом в руках оживляется и резво направляется в нашу сторону. – Ап, – говорит Кирилл и словно мяч бросает угощение… Арбуз раскалывается и Лили, сопя от удовольствия, приступает к трапезе…

– Мы привезли бегемота в прошлом году. Я уже на второй день хотел ее показывать людям, но вовремя остановился. Потому что она еще очень юная и пугливая. Мы потратили всю зиму, обучая ее, стимулируя ее выдачей правильного корма, мы ее приучали к тому, что она уже живет в новом месте. Наши ветеринары ей даже пели песни, приучая к языку. В апреле мы начали ее приучать к посетителю, потому что наш посетитель достаточно шумный. Постепенно мы ее начали выпускать, она начал выходить адаптироваться. Кстати, она очень быстро адаптировалась, она поняла, что здесь для нее родной дом, что здесь ее любят, ценят, уважают, что к ней относятся с почтением. Для всех наших работников это был легкий шок, потому что они все привыкли к старому бегемоту, которая весила две с половиной тонны. И ходила очень медленно. А эта весит сейчас где-то 250-300 килограмм и бегает очень быстро. Гоняет по своему вольеру ворон и котов. И в бассейне она не просто сидит, она купается, переворачивается, плещется, выпрыгивает из него. Очень интересная девочка. Все лето я лично обучал ее открывать по команде пасть для того, чтобы смотреть ее зубы. У нее же зубы растут, чешутся. Надо чтобы она давала себя осмотреть. Конечно, команду учила с помощью кормления – дал команду, дал яблочко. Можете, кстати, посмотреть видео на нашем сайте.

Сніданок для бегемотика А ви мрієте про сніданок на свіжому повітрі?Мрії нашого бегемотика стають реальністю :)А з рук директора Київзоо у два рази смачніше! Опубліковано Київський зоологічний парк загальнодержавного значення 17 серпня 2017 р.

Естественно подключались к этому киперы, чтобы она выполняла и их команды. Она действительно звезда. Когда мы начали в этом году выбирать ей имя, мы вместо трех дней выбирали три месяца. Посетители приходили и голосовали билетами. Вот так мы выбрали имя Лили. Для нас опыт интересный, потому что обычно мы сами придумываем имена, а в этот раз мы решили, что именно посетитель выберет имя нашему бегемоту. Приходят посетители и жалуются, что не видят бегемота. Я объясняю, что им надо подождать, когда она выйдет, пока пошла покушать. И на фоне этого советского строения заодно объясняю, зачем нужна реконструкция. И каким мы видим бегемотник. Потому что водоем, где плавает бегемот, должен находится в специальном здании, где будет специальный проход к боковому стеклу под дно. Когда ты видишь бегемота, который плавает. Поэтому я хочу, чтобы люди пришли в наш зоопарк и видели бегемота так, как его видят в ведущих зоопарках мира.

– Как можно охарактеризовать сезон весна-лето 2017 в сравнении с предыдущим сезоном?

– Самый успешный сезон за эти три года. Впервые в истории зоопарка июнь по посетителям перекрыл май, который традиционно самый ходовой месяц. У нас была подготовлена мощная рекламная кампания. Практически каждые выходные и будние дни были различные мероприятия. С каждым днем, с каждым месяцем статус зоопарка, как места отдыха все больше и больше растет. Конечно, есть критика, но последнее слово за посетителем, который голосует билетом. А в этом году по сравнению с прошлым посещаемость выросла процентов на десять.

С арбузом покончено. Лили выжидательно смотрит на Кирилла, который поняв, что от него хотят чего-то еще, берет большую охапку свежей зелени и пиршество Лили продолжается.

Мы возвращаемся в кабинет. – Поговорим о реконструкции. Естественно вокруг этого ведется много разговоров – спекулятивных, неспекулятивных, профессиональных, непрофессиональных…

– В прошлом году у меня в гостях были директор Берлинского зоопарка и представительница ЕАЗА из Голландии. Мы проходили аттестацию на получение кандидата в члены ЕАЗА. И мне четко было сказано, что если бы в приматнике у меня в летних вольерах не было решеток, а стояли бы стекла, то я, возможно, получил бы и полноправное членство, потому что в ЕАЗА не принято, чтобы животные содержались за решеткой. Нужны бронестекла. Нам надо избавиться от решеток. Приматник меня притормозил от полноправного получения членства. Поэтому мы начали реконструкцию именно с него. Сейчас это совковое помещение, построенное в 1979 году уже снесли. На его месте запланирован достойный объект и нам будет, чем гордиться… Потому что это 4500 метров наружных вольеров и 1800 зимних вольеров, то есть двадцать летников и двадцать зимников с правильными переходами, с правильными перегонками. Потому что если в декабре вдруг воздух плюс десять, то некоторые виды приматов запросто можно выпустить в летний вольер. Посетитель придет и увидит их или в зимнике или в летнике, и это будет совсем по-другому, не так как сейчас, а так как в лучших европейских зоопарках.

– Общеизвестная практика такова, что если парк ставится на реконструкцию, то он закрывается, животных раздают по другим зоопаркам и идут работы. Вы решили работу зоопарка не останавливать.

– Здесь очень просто, одна треть нашей территории не экспозиционная. У нас есть очень много резервов.

– Какая вообще территория?

– 34 гектара. Мы средний зоопарк. Мы не маленький, но и не особо большой зоопарк. Когда нам была поставлена задача по проведению реконструкции, весь коллектив собрался, и мы приняли решение, как мы будем жить. И, как бы это ни было авантюрно, абсурдно, я говорю – Ребят, приматник переезжает на птичник, у птичника есть резерв, значит, мы всех приматов переселяем сюда. Тоника (гориллу) переселяем на остров зверей.

На самом деле мы потратили около трех месяцев, чтобы все это сделать – перевести, организовать. Получается, что все летние вольеры в новом старом птичнике-приматнике увеличились в полтора раза по сравнению с тем, что было в летниках старого приматника. Да, там остались решетки, потому что ставить туда стекла это абсолютно невозможно. Но мы все прошли без потерь, без стрессов, потому что очень серьезно подготовились. Самый проблемный вопрос был, конечно, с гориллой Тони.

– А можно чуть подробнее? Вы же не за руку его взяли? И он же в возрасте…

– Мы готовили его перенос порядка четырех месяцев. Списывались с европейскими специалистами. Ведь Тонику сорок три года. По человеческим меркам это где-то девяносто лет. На самом деле, основная заслуга в этом процессе принадлежит нашему главному врачу Инне Васильковской. Она это все курировала. Она сказала – Я сделаю это. Но, конечно, нам еще было бы хорошо, чтобы были еще иностранцы, потому что в ветеринарии одна голова хорошо, а семь лучше. Приехали немцы, помогли, организовали. Естественно в этом принимали участие и наши киперы. Принесли, положили, унесли, взвесили. Тоник сегодня весит 217 килограммов. Сделали анализ крови, проверили работу сердца. И подготовили классный вольер. Если раньше у него был зимник метров 60, то сейчас у него апартаменты метров под 300.

– А как на полет всей этой фантазии смотрит городское руководство?

– Для города и для всех киевлян первое, что важно чтобы этот зоопарк стал действительно центром просвещения, центром экологического воспитания, и центром туризма. Для меня показатель – Вроцлавский зоопарк. В котором построили за пятьдесят миллионов евро африкариум. До того, как его построили, посещаемость зоопарка была шестьсот тысяч человек. А через год после открытия этого комплекса стала миллион восемьсот тысяч. И этот объект, что самое главное, круглогодичный. Поэтому людей много в зоопарке и летом и зимой. Зимой в этом африкариуме 24 градуса тепла. Там ламантины, бегемоты, морские аквариумы плюс морские котики и пингвины. Понятно, что все механизировано и автоматизировано. Но весь этот комплекс технически обслуживают четыре человека. Киперов понятно там больше, а вот техников всего четверо. Построено все очень грамотно. Были задействованы немецкие и голландские архитекторы. Потрясающий объект, я считаю, один из самых лучших объектов во всем мире.

– Новый Киевский зоопарк делается на перспективу…

– Когда мы начали проектировать наш приматник, я задал, наверное, не корректный вопрос по отношению к директору берлинского зоопарка – Какой бы вы посоветовали мне приматник взять за основу? Какой лучше?

Он мне ответил – Тот, который ты построишь. Если вы профессионалы и понимаете температурные нюансы, то вы построите хороший приматник. Ведь у нас летом плюс сорок, а зимой минус тридцать. В Берлине такого не бывает. У них более мягкий климат. Поэтому у них другая система. А мы четко понимаем, что нужно нашим питомцам зимой, а что летом. И знаем, как все это обыграть. И тут я полностью доверяю и заму по реконструкции, и своим специалистам.

– Планируется ли, несмотря на реконструкцию, появление новых питомцев?

– Питомцы новые будут. Но у нас есть принцип – пока новый питомец не бегает по вольеру, мы ничего не говорим. Несмотря на реконструкцию, мы построим сейчас несколько легких вольеров, которые будут нам нужны для наших новых питомцев. Ладно, один секрет открою – сейчас идут переговоры насчет тапиров. Вроде бы нашли возможность получить тапиров совершенно бесплатно. Я думаю, что следующим летом Киев увидит этих потрясающих зверей.

– Кирилл, вы ввели традицию радовать посетителей животными, связанными с символами Китайского нового года. Следующий год – это год собаки…

– Хочу на зиму привести пару белых полярных волков. Мы привезем их первого декабря, и увезем их где-то первого марта. Думаю, экспозиционно будет интересно…

Андрей КАПУСТИН

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