Ярослав Добрянский: У меня не такая хорошая память, как у Президента

Руководитель фракции «Наш Край» в Киевском областном совете Ярослав Добрянский на своей странице в Facebook опроверг появившуюся информацию о том, что он переориентировался на Юлию Тимошенко, сообщает независимый журналист-аналитик Роман Доля.

Как отмечает Добрянский, «на днях «Батькивщина» Тимошенко вместе с маргинальной «Свободой» под Кабмином и Администрацией Президента «гнали волну» против повышения цены на газ. Призывали отменить постановление Кабмина о новых тарифах. Хотя обязательство уровнять внутреннюю цену с ценой импортного газа Украина взяла ровно 10 лет назад: когда Гройсман был мэром Винницы, а премьер-министром… Тимошенко. Это не у меня такая хорошая память, а у Порошенко, который напомнил о меморандуме с МВФ от 31 октября 2008 года. И жестко поставил задачу Гройсману – расширить программу субсидий».

«Видать, совсем плохи дела у Юлии Владимировны. Сейчас пытается хоть за уши притянуть в свой лагерь всех, кто ей кажется оппозиционером власти. Вот и меня в «коалицию» записали. Хотя у меня не такая хорошая память, как у Президента, но я точно помню, что такого не было», – отметил Добрянский.

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