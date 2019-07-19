Яким має бути комп’ютер для офісу: результати опитування офісних працівників

Що потрібно для створення комфортних умов праці в офісі? Найбільше уваги дістанеться офісним комп’ютерам та периферії, якщо опустити всі очевидні критерії (наприклад, здоровий мікроклімат, ретельно підібраний колектив, грамотний керівник та матеріальна й нематеріальна стимуляція)

Беззаперечно, без якісної та функціональної комп’ютерної техніки та периферійного обладнання уявити офіс просто нереально. Масиви документів на паперовому носієві в архівах, канцеляріях та виконавчих відділах скорочуються, а на зміну їм приходять гігабайти електронних текстових та графічних файлів.

Статистичні дослідження доводять, що більшість офісних працівників не висуває надвисоких вимог до робочих комп’ютерів, але не заперечує, що офісне оснащення має бути якісним та функціональним.

Це цікаво: Результати опитувань підтверджують, що опису (зі слів співробітників офісів різного масштабу) ідеальної «робочої машини» відповідає майже будь-який комп’ютер для офісу від Qbox.

Які комп’ютери хочуть бачити на своєму робочому столі працівники офісів?

Результати опитування офісних працівників виявилися певною мірою передбачуваними – майже всі відповіді зводилися до схожих або ідентичних критеріїв.

На основі думок всіх респондентів можна скласти ТОП найважливіших вимог до офісних комп’ютерів:

Офісний комп’ютер має бути оснащений якісним екраном (бажано – великого розміру), кут нахилу якого можна регулювати самостійно в залежності від рівня освітлення та положення працівника за столом. Висока розподільча здатність, чіткість та насиченість кольорів, якісна підсвітка – це мінімальний набір критеріїв, яким повинен відповідати монітор ПК. Важливо, аби продуктивність пристрою була на достатньо високому рівні для забезпечення можливості роботи у різноманітних офісних програмах. Тобто, комп’ютер має без «гальмування» відкривати різноманітні бухгалтерські програми, програми для створення текстових та табличних документів, ПО для роботи з базами даних. Розміри ПК мають неабияке значення. Більшість офісних працівників одностайно стверджує, що з задоволенням перейшла б на моноблочні рішення, неттопи або тонкі клієнти, оскільки дефіцит вільного простору на робочому столі є однією з найпоширеніших проблем в офісах. В тандемі з якісними ПК повинні бути лише якісні комплектуючі. Офісні працівники впевнені, що жорсткі критерії вибору пристроїв введення та виведення інформації (особливо клавіатур та комп’ютерних мишок) – рішення, яке дозволить підвищити ефективність та продуктивність праці. Головне в офісному ПК – це надійність та довговічність, оскільки непередбачуваний збій у роботі лише одного пристрою може призвести до зупинки роботи всього офісу.

Таким бачать гарний офісний комп’ютер робітники, яким щодня доводиться працювати з набором тексту (підготовкою звітів, заяв, наказів та інших документів), створенням та заповненням таблиць, обробкою великих обсягів інформації та виконанням інших важливих операцій.

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