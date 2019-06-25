Якою мовою мають здійснювати мовлення телеканали та радіостанції: результати опитування

Майже 80% українців віддають перевагу українській як основній мові телевізійного та радіоефіру.

Такі результати соціологічного дослідження «Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки», проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення Національної ради та презентованого в Укрінформі.

“Близько 80% громадян надає перевагу українській як основній мові телевізійного та радіоефіру і є активними споживачами україномовного контенту на радіо і телебаченні“, – йдеться в дослідженні.

Як уточнив член Нацради Сергій Костинський, понад 60% респондентів підтримують політику державного протекціонізму щодо збільшення кількості українського та україномовного контенту в ефірі вітчизняних телеканалів і радіостанцій.

“Наприклад, на запитання “Якою мовою, на вашу думку, в Україні мають здійснювати мовлення телеканали та радіостанції?” респонденти відповіли так: 23,6% повідомили, що лише українською, 52,8% – і українською, і російською, але українська мова має переважати”, – зазначив Костинський.

Дослідницький проект «Сприйняття українцями телерадіоефіру: результати дослідження громадської думки» є частиною всеукраїнського соціологічного опитування «Думки та погляди населення України: травень 2019 (омнібус)», що проводилося Київським міжнародним інститутом соціології протягом травня-червня 2019 року. Загалом було опитано 2021 респондента у 110-ти населених пунктах за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей.

За матеріалами ipress.ua

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