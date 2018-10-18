Як перевірятимуть українців на детекторі брехні при прийомі на роботу

Заборонено питати про релігію і політику.

Послугами поліграфологів сьогодні користуються не тільки приватні компанії, але і держструктури. Деякі з них навіть закуповують власні поліграфи і навчають перевіркам персонал. Так, наприклад, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) використовує поліграф при наборі кадрів з моменту створення відомства. Проводили масові перевірки своїх співробітників і в МВС. А зараз цим питанням спантеличені в Центрі забезпечення службової діяльності Міністерства оборони та Генерального штабу ЗСУ. Так, згідно з оприлюдненою в системі ProZorro інформації, на початку жовтня Центр оголосив тендер на закупівлю двох комплектів поліграфів. Витратити на них в Міноборони планують більше півмільйона гривень.

Днями філія «Центр сервісного забезпечення «Укрзалізниці», слідом за придбанням поліграфа вже вдруге замовила навчання поліграфолога для роботи з пристроями. А в кінці минулого року детектором брехні обзавелися в Київському науково-дослідному інституті судових експертиз Мін’юсту України, який за 82 тис. грн купив собі український апарат «Рубікон».

За словами експертів, поліграфи дозволяють визначити достовірність даних, які здобувач вказує в резюме або анкеті, чи не приховує він причини звільнення з попереднього місця роботи, кримінальне минуле. З’ясувати факти злодійства, зливу конфіденційної корпоративної інформації, пристрасть до азартних ігор, алкоголю і багато іншого, що кандидат побажав би приховати.

Найчастіше поліграфом користуються представники крупного і середнього бізнесу. В першу чергу таку перевірку проходять кандидати на матеріально-відповідальні посади: фінансисти, бухгалтери, топ-менеджери. Причому стосується це не тільки кандидатів на управлінські посади з високими зарплатами, а й тих, хто претендує на невеликі і середні позиції.

«Поліграф активно використовують при прийомі на роботу в фінансові структури, банки, страхові компанії. Тобто там, де є робота з грошима, особливо на касах. Також поліграф використовують, в тому числі, для перевірки продавців в роздрібних мережах», – розповіла директор HR-провайдера Smart Solutions Тетяна Микитович.

За її словами, питання, які задають на детекторі, можуть бути дуже різні, але в основному перевіряють відношення до грошей, відкатів, хабарів і крадіжок.

Заборонено питати про релігію і політику.

Як кажуть експерти, часто питання, які задають кандидатам, які не відносяться до особистого життя, а зачіпають лише професійну діяльність.

За матеріалами pershij.com.ua

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