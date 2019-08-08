Як опальний аферист із Сєверодонецька вміє успішно «шити у дурні» всіх закарпатців

Стало відоме одне з прізвищ кандидата на посаду заступника губернатора Закарпатської області…

З власних джерел видання, в Закарпатській обласній адміністрації на посаду заступника голови Закарпатської ОДА розглядається кандидатура Гайдая Сергія Володимировича.

Поки відомо лише те, що Гайдай Сергій Володимирович розглядається, як один з ймовірних заступників очільника Закарпатської області, а необхідні документи вже подано на розгляд голови.

Закарпатська спільнота, мукачівські підприємці та жителі району, АТОвці обурені тим, що аферист «Сєверодонецького розливу» знову намагається підмазатися до влади. Прізвище Гайдай добре вже знайоме в Мукачівському районі, як серед впливових політиків, так і серед бізнесменів та дипломатів. Однак для людей, якими керував Сергій Гайдай ця інформація закрита. Напевно на це є свої поважні причини, бо навіщо публічній людині приховувати своє минуле, якщо воно без скелетів у шафі?!

З власної інсайдерської інформації вдалося скласти політичний та і психологічний портрети цього ще донедавна, керманича одного з важких районів – Мукачівського.

«Я – это район! Мукачевский район – это я!! !!».!!». Що хочу те роблю і закон мені не указ.

За час свого «керування» цей опальний політик відрізнився тим, що добре вміє використовувати політику та чужі кошти для досягнення власної мети. Але це згодом. Тому він щедро витрачає гроші, коли приходить час виборів. Так він зробив у 2008, і намагається повторити зараз.

Гайдая, котрий у 2015 році Петро Порошенко призначив головою Мукачівської РДА, на Закарпатті знають, як любителя не повертати позичене і людину 15%. Справа у тому, що цей екс-чиновник, будучи на високій посаді, обклав так званим податком за «рішалово» усі фірми і підприємства, які виконували державні замовлення у Мукачівському районі. За вирішення питань, виграш тендеру тощо, із виконавців брав 15%.

У боротьбі за владу мета виправдовує засоби

Тоді він працював на посаді директора ТОВ «Міжнародна комерційна компанія». Станом на нині в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зареєстроване таке підприємство з іншим директором, серед видів діяльності якого зазначено добування природного газу; оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; роздрібна торгівля пальним; трубопровідний транспорт; торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи (основний).

Маючи досвід в енергетичному бізнесі, він завязав міцну дружбу і з деякими правоохоронцями старої влади, які так само «сидять» на трубі та цигарках. Завдякі цій міцній дружбі задля перерозподілу «ринків» збуту він із поплічниками почав «зливати» колишніх соратників а когось взагалі «убрати» методами з серіалу «День народження Буржуя». Ці ж «друзі в погонах» і зараз продовжують виконувати «замовлення» задля власного збереження на місцях. Але про це згодом у наступних матеріалах.

Набравшись досвіду біля політиків, опальний Сергій Гайдай майже в 40 років отримав вищу освіту, закінчивши Хмельницький економічний університет за спеціальністю «Фінанси та кредит» і здобув кваліфікацію економіста, він відмінно усвідомив, що в боротьбі за «владне» крісло мета виправдовує засоби. І якщо відомі політики можуть виграти на виборах завдяки своєму авторитетові, то він пішов інакшими шляхами – «підмазавшись» до Геннадія Москаля, ставши депутатом Мукачівської РДА та навіть очолив її за квотою того ж Геннадія Геннадійовича. Саме таким чином на минулих виборах у 2015 році очолив Мукачівщину.

«Головне завдання для нового керівника району – пошук інвесторів і створення робочих місць. Адже місцеві бюджети майже на 100 відсотків наповнюються за рахунок прибуткового податку з громадян. Практика свідчить, що сьогодні гроші на піднесення економіки простіше знайти в структурах ЄС, ніж у Києві. Тому прошу вас будь-якого інвестора зустрічати з хлібом-сіллю й забезпечити йому максимально сприятливі можливості для роботи. Найближчим часом Верховна Рада України з нашої ініціативи виключить із переліку обʼєктів стратегічного значення, які не підлягають приватизації, ряд виноробних підприємств, у тому числі на Мукачівщині. Для цих підприємств уже слід шукати потенційних інвесторів… Ще раз повторюю – мене не цікавить політика, область загалом і Мукачівщину зокрема необхідно витягувати з глибокої економічної кризи. Це і є на сьогодні головне призначення влади – обласної і районної», –відзначив тодішній очільник області Москаль.

Саме з такими словами представив нового очільника Мукачівщини екс-голова Закарпаття Геннадій Москаль. Натомість, щоб виконувати чіткі завдання, опальний Гайдай вирішив піти по головах і перестрибнути до іншого політичного крила. Після певного проміжку часу він намагався втертися до авторитету «родини», однак… Однак… зрадники, як кажуть не потрібні навіть тим, кому вони послужили.

«Славетні сторінки» з історії головування Мукачівською РДА

Будучи очільником Мукачівщини він так і не зміг нічого не зробив. За час керування він через фірми, з яких можна «зірвати куш» проводив тендера та списував гроші на дорожній ремонт.

Він сам неодноразово заявляв: «Дороги – найголовніше. Інвестори не хочуть йти в район, тому що вони не бачать особливих перспектив для будівництва компаній, цехів і так далі: погана інфраструктура. Як тільки ми вирішимо питання з дорогами, сюди прийдуть інвестори…», – сказав Сергій Гайдай.

«При відповідному фінансуванні, а наступний рік губернатор оголосив роком доріг, можна протягом року декілька десятків кілометрів доріг по основних напрямках відремонтувати. При чому не йдеться про ямковий ремонт, який я вважаю недоцільним, а про капітальний. У будь-якій справі треба розставляти пріоритети. Так, дороги погані у всьому районі, а у нас 335 км доріг», – ділився намірами керівник Мукачівської РДА.

Однак за весь період роботи він тільки «відмивав» державні кошти та «косив» гроші.

У селищі Кольчино стан доріг в критичному стані, а Сергій Гайдай в черговий раз розказує, як він буде ремонтувати дороги Мукачівщини:

Ера бездоріжжя у бік курортної зони Мукачівщини триває:

Але всі чекали чекали і так нічого не дочекалися, крім нових «схем». Відтак під час засідання однієї з позачергових сесій Мукачівської, заслухати звіт щодо ремонту та утримання доріг Мукачівського району більшістю голосів депутати районної ради визнали роботу голови РДА Сергій Гайдая в цьому напрямку незадовільною. За це проголосували 20 із 30 присутніх депутатів.

«Прославився» цей аферист «Сєверодонецького розливу» і тим, що напозичав гроші у всіх у кого лиш можна. Крім того Сергій Гайдай, перед тим, як його за корупційні схеми, попросив з посади навіть корумпований Петро Порошенко, у 2017 році на Мукачівщині назичив від підприємців та бізнесменів близько 300 тисяч доларів …. Про грошові позики від відомих політиків і бізнесменів буде детально розписано в подальшому журналістському розслідуванні.

Однак трагікомічність ситуації в тому, що він сам особисто звертався до ріелторів і пропонував перепродати комунальні землі та приміщення дитячих садочків.

Відомий він і скандалом на весь район коли «брудним шляхом»намагався вкрасти від своєї колишньої працівниці її особисте майно, а точніше, офісні меблі, які для кабінету, за власні кошти, придбала Неоніла Полончак.

05 вересня 2013 року розпорядженням голови Мукачівської райдержадміністрації Неоніла Полончак була призначена на посаду начальника новоствореного відділу торгівлі і розвитку соціальної сфери управління економічного розвитку і торгівлі Мукачівської райдержадміністрації. Для новоствореного відділу було виділено окреме приміщення, яке потребувало ремонту та заміну старих і поламаних меблів. Типова ситуація для державних установ.На жаль, коштів для створення належних умов праці для відділу в держадміністрації не було. З дозволу тодішнього голови райдержадміністрації Едуарда Дуди Неоніла Полончак зробила ремонт кабінету та закупила за власні кошти офісні меблі на суму 15280 грн.

Але, з незрозумілих причин, 18 січня 2016 року Неоніла Михайлівна звільнилась з займаної посади за згодою сторін. В той же день Полончак передала всі наявні в неї документи згідно номенклатури справ, отримала повний розрахунок. Залишилось «за малим» – звільнити кабінет: вивезти особисті речі, в тому числі, і власні офісні меблі та передати залишки документів. Екс-начальник відділу вирішила зробити це наступного дня. Коли пані Полончак прийшла на свою колишню роботу, то виявила, що кабінет опечатаний, а замки змінені. Забрати свої особисті речі з райдержадміністрації Неоніла не може до сьогоднішнього дня.

Чому?

Це, мабуть, знає хіба що голова райдержадміністрації Сергій Гайдай, в якого, з незрозумілих причин появилась якась особлива хвороблива «любов» до своєї колишньої підлеглої. Чого варті його слова написані у фейсбуці при дискусії зі мною: «Полончак….. це та жіночка, яка нічого не робила в РДА, але вкрала документи, та зіпсувала інформацію в комп’ютерах колег….. по цій справі буде кримінальне впровадження….. Відзначився цей «Державний муж», який фактично зробив крадіжку, записавши на рахунок райдержадміністрації чужі особисті речі (офісні меблі) вартістю більше 12 тисяч гривень, обвинувачує публічно і безпідставно в брехні і злодійстві свою колишню підлеглу.

Неоніла Михайлівна офіційно звернулась з письмовим проханням до Сергія Володимировича, в якому просить повернути особисті речі, які замкнені в її колишньому кабінеті. Відповідь, яку вона отримала вартує того, щоб її процитувати і прокоментувати:

«Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 18.01.2016 року №1-К «Про звільнення Полончак Н.М. Вас було звільнено із вказаної посади, за угодою сторін….

На наступний день, 19 січня 2016 року, начальником управління економічного розвитку і торгівлі районної державної адміністрації було повідомлено голову районної державної адміністрації про те, що Полончак Н.М. не повернула ключ від кабінету №306, в якому вона працювала. На телефонні дзвінки не відповідала. Цього ж дня, за дорученням голови районної державної адміністрації, було викликано спеціаліста, який своїми спецзасобами відкрив замок дверей до кабінету №306…»

Цікава склалася ситуація: кабінет ще не звільнений, а колишні колеги, з якими ще недавно Неоніла Михайлівна пила разом каву, копошаться без неї в її особистих речах.

Але продовжимо цитувати відповідь Сергія Гайдая:

«… В результаті, в кабінеті №306 було виявлено відсутність всіх документів, які передбачені номенклатурою справ та які були попередньо сформовані по кожній торговій точці Мукачівського району, а це приблизно біля 700 справ із відповідними пакетами документів…»

Маячня писанини Гайдая видна, навіть, «неозброєним оком». 700 справ – це мінімум 700 папок середньою товщиною, наприклад, 1,5 см. Як таку кількість документів можна непоміченими винести з кабінету державної установи і так щоб цього не помітив жодний співробітник райдержадміністрації і охорона? Ще одне: для чого пані Полончак документи, які їй, навряд, чи потрібно в наступному етапі своєї робочої біографії? Чи не краще було спочатку вивезти власні офісні меблі?

Гайдай не був би Гайдаєм, якби не продовжував наступати проти жінки:

«Відсутність вказаних документів перешкоджає повноцінній роботі управлінню економіки і торгівлі районної державної адміністрації, у зв’язку з цим по вказаному факту районною державною адміністрацією було направлено відповідного листа до Мукачівського відділу Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області…».

Але й цього голові райдержадміністрації виявилось замало. Він вирішив узаконити крадіжку чужого приватного майна і створює комісію, яка «виявляє» в кабінеті «не обліковані меблі», які до цього часу, за три роки, не виявила жодна інвентаризаційна комісія. Тут ми маємо справу з вершиною цинізму і маразму, як членів комісії так і Сергія Гайдая. Чому? А все дуже просто.

Комісія райдержадміністрації з інвентаризації користується наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 року №879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань». Але в цьому нормативному акті вказано, що у випадку виявлення не облікованих товарно-матеріальних цінностей необхідно вияснити їх походження, кому належать і чому знаходяться в приміщенні установи, підприємства, організації. Потім запропонувати власнику майна укласти правовий договір, на підставі якого це майно буде знаходитись в цій установі чи навпаки – запропонувати винести майно за межі цієї організації. У всіх випадках комісії необхідно було встановити, хто є власником виявленого майна, яке не обліковане у їхній організації. Члени інвентаризаційної комісії добре знали хто є власником офісних меблів і тим не менше здійснили протиправні дії, а Сергій Гайдай «узаконив» цей «безпредєл», підписавши відповідне розпорядження.

Спроба Неоніли Полончак мирним шляхом уладнати конфлікт не увінчалась успіхом. Прийшлось звернутися до суду.

Мукачівський міськрайонний вирішив частково задовольнити позов Полончак Неоніли Михайлівної. «Витрибувати майно, а саме комплект офісних меблів…., який належить Полончак Неоніли Михайлівної на праві особистої власності із чужого незаконного володіння, тобто Мукачівської районної державної адміністрації…».

Політика як засіб нажитися

Як Ви могли ознайомитися вище, Сергій Гайдай вміє «підмазуватися» до представників влади. Але найстрашніше те, що уже сьогодні, за словами одного з галузевих керівників ОДА, Гайдай збирає деяких начальників управлінь облдержадміністрації і озвучує їм умови та суми в 30-40 тисяч доларів, за яких вони можуть залишитися на своїх посадах.

Умова проста — тотальне підпорядкування йому, як «смотрящому» на Закарпатті від команди ЗЕ. Це при тому, що цей чоловік ще навіть не призначений офіційно на жодну посаду та депутат районної ради від БПП «Солідарність». Він гучно заявляє, що в Закарпатті є схеми, але де він їх побачив?! Чи може він сам намагається їх створити, розвиваючи на теренах краю свої «донбаські замашки» з контрабандою сигарет, гральними казино та «відкатами»?!

Чи подость Ігор Бондаренко руку опальному Сергію Гайдаю?

Невже людина з такими низькими моральними устоями може бути заступником голови Закарпатської області? Чи подасть опальному депутату руку теперішній очільник області Ігор Бондаренко?! Чи на таке перезавантаження Закарпаття, пане Президенте, заслужили більшість краян?! Чому вже починають появлятися доморощені «технології» !? Шановні працівники правоохоронних органів, невже у вас не виникає питань до Сергія Гайдая та законність його дій?

Скоро будуть дочасні місцеві вибори, до влади скоріше за все прийдуть багато нових, молодих, освічених і амбітних людей, які на наступній п’ять років будуть формувати економічну і політичну ситуацію на місцях. Правда, Володимире Олександровичу та Ігоре Самійловичу, це тільки в тому випадку, якщо буде дійсно не допущено таких одіозних «керманичів», які проявили себе аж у 23! голоси підтримки, коли деякі його підлеглі зареєстрували петицію на посаду голови Закарпаття.

Аж 23 голоси підтримки набрав у закарпатців цей «сєверодонецький» рішалово.

Цікаво за які такі особисті заслуги сподобався Сергій Гайдай нинішньому очільнику області та гаранту Конституції? Історія поки що замовчує…Але хизується у своєму оточенні сам Сергій Гайдай, на Закарпаття він потрапив через свого товариша і покровителя Ігоря Палицю, керівника партії УКРОП на Волині. Словом, у 2015 році Гайдай потрапив на Закарпаття за квотою Коломойського.

Сьогодні Гайдай, не маючи на те офіційних повноважень, продовжує запроваджувати обкатані на Мукачівщині схеми самозбагачення на всю область. Хіба це і є представник нової команди ЗЕ-Президента? Взагалі як людина Порошенко вже в команді ЗЕ? Невже для цього потрібно було робити вибори, щоб аферисти керували і «обкладали» даниною закарпатців за схемами, які діяли в 90-х на Донбасі….

Пане Президенте, хіба більша частина виборців Закарпаття віддала свої голоси за Вас не за оновлення і очищення влади, а для того, щоб такі одіозні особи плели у нашому краї корупційні схеми?

За матеріалами force-news.com

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