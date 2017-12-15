Як «доктори» з кремлівськими пігулками «лікують» український інформпростір

«Не існує покидьків – існують кадри!»

Оцю фразу, яку приписують німецькому Генштабу часів Першої світової, Кремль може із чистою совістю викарбувати на Красній площі золотими літерами. Величезними, церетеліївського масштабу. А для повного комплекту ще й набити на лобі своїм «кадрам» – може, хоч тоді наші спецслужби нарешті звернуть увагу на відповідність форми та змісту.

Проти України йде широкомасштабна інформаційна війна. Це, начебто, ані для кого не новина. Навпаки, можна сказати, нав’язла у зубах банальність. Але –ось дурний парадокс! – ми до цього потрохи звикаємо. Всі ці «Вєсті», «Ньюзвани» та інші легальні явища інформаційної помийки, успішно паразитують на українському медіа-просторі, загиджуючи його відходами своєї діяльності, і ми до цього звикли…

Ось, днями такий собі професійний клоун («доктор політичних наук»), за сумісництвом альфонс клименківських «Вєстей» – пан Семченко – постить у себе «кумедний» анекдотик: «Где впервые на земле появились обезьяны?» – «На киевском Майдане!» Нормально? Вата, звичайно, у захваті. Це саме той Семченко, який у листопаді 2016-го, через день після Дня пам’яті жертв Голодомору розпинається у «Фейсбуці», що насправді добра і чуйна кремлівська влада спеціально закупала для українських селян пшеницю у Персії – значить, ніякого Голодомору не було. Ну а що ці селяни мерли з голоду – так самі, дурні, винні: мабуть, принципово персидським хлібом гидували.

Нормально? І на якого дідька, питається, у нас існує закон «Про Голодомор 1932-1933 в Україні» з якоюсь там відповідальністю за заперечення? Для красоти, мабуть.

Власне, нічого дивного, що «доктор політичних наук» почувається в країні, яку загиджує, цілком «на-а-армальна». А чого б йому бідувати, коли існують і «Ньюзван», на якому можна влаштовувати істерики на захист країни-агресора, і «Вєсті», перекуплені цивільною дружиною Клименка у клименківського ж паразита Гужви? Це, між іншим, принциповий момент: саме цивільна дружина збіглого «мінсдоха» Ольга Семченко, колишній прес-секретарь Донецької міськради, ще якихось кілька років тому була щасливо заміжня за цим самим Олександром Семченком! Власне, саме коли «доктор політичних наук» розважливо погодився заплющити очі на жінчин роман із Клименком, його кар’єра і пішла угору. Вдячний «мінздох» призначив «доктора політичних наук», який до цього працював у редакції «Вєстей Донбасса», заступником начальника Будьоннівської районної податкової інспекції. А коли Семченко ще й сумирно згодився на розлучення, то й взагалі був обдарований по-царськи – посадою начальника Сумської податкової адміністрації. Чи петрить щось колишній писака з «Вєстєй Донбасса» у податках, чи ні – це, очевидно, ролі не грало: на думку Клименка, збирати для нього «у житниці» Семченко явно був здатний.

Однак після такого ненависного для Семченка Майдану солодке податкове життя урвалося. «Альфонса» було люстровано, і довелося Семченку йти до колишньої дружини у кишенькові політологи. Щоправда, авторська програма, яку нова «хазяйка» «Вєстєй» вибила колишньому чоловіку на «Радіо «Вєсті», швидко згорнулася – очевидно, виявившись «чєрєсчур» навіть для клименківського органу. Але свій шматочок щастя Семченко із цього антиукраїнського комплоту таки має, виступаючи «експертом» то у «Вєстях», то на дружньому «Ньюзвані», та ще й на додаток ведучи дуже специфічний відеоблог.

При цьому працює наш «доктор політичних наук», як казав Михайло Добкін «Нємножко по-дебільному», – але для вати і цього вистачає. Ось вам з недавнього: 13 грудня Семченко постить сюжет під знаменною назвою «1-й зам Генпрокурора заявил о преступлении Порошенко и рассказал о поляках, жаривших детей». Припустімо, Порошенка зараз не критикує лише ледащий, і не тільки «рука Москви», а ось про поляків – це вже цікаво. Особливо, із точки зору нинішньої зовнішньо-політичної ситуації.

Що ж робить Семченко? Демонструє фрагмент виступу на NewsOne Миколи Голомши, де той каже: «Я вважаю, що в даній ситуації повинна бути більш принципова позиція нашої країни. Тому що новий прем’єр дозволяє собі розповідати те, що йому бабця розповідала, ми нагадаємо, як поляки варили в казанах наших дітей маленьких і смажили козаків».

Після цього Семченко тріумфально сарказмує: «Думаю, как раз такого рода напоминания полякам будут способствовать укреплению украино-польских отношений, и планы Путина, – что он (Голомша) там говорил, Путин хочет войны между Украиной и Польшей, – планы Путина точно будут сорваны. Блин, ну, мракобесы, реально мракобесы! И вот эти мракобесы в четырнадцатом году захватили власть!»

А тепер слідкуйте за руками. Як виглядає виступ «мракобєса» Голомши у повній версії:

«Я вважаю, що в даній ситуації повинна бути більш принципова позиція нашої країни. Тому що новий прем’єр дозволяє собі розповідати те, що йому бабця розповідала, ми нагадаємо, як поляки варили в казанах наших дітей маленьких і смажили козаків – так що це, ми зараз розпочнем війну? Мені так здається, що це все у минулому. Треба перейти до партнерських, взаємоповажних стосунків».

Отже, все за старим журналістським прислів’ям: «Стовп – це добре відредагована сосна». Звісно, вата власною головою думати не буде і перевіряти свого кумира не полізе – на те вона й вата, що із неї взяти. А ось те, що органи, до функцій яких входить протидіяти інформаційному наступу проти України, дозволяють всім «докторам» лікувати кремлівськими пігулками український інформаційний простір, – оце вже реально серйозна проблема. І з цим таки треба щось робити.

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