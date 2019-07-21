“Я прийшов, а ДВК – підманула, підвела”: на Черкащині виборцям видають бюлетені, в яких вже відмічені кандидати (ВІДЕО)

У місті Золотоноша Черкаської області, на ДВК №710881 жінці видали бюлетень, на якому вже був відмічений кандидат у народні депутати Владислав Голуб.

Про це з місця події повідомив правозахисник “Стоп корупції” Олександр Омельченко.

“Жінка прийшла голосувати на дільницю, де отримала два бюлетені. Після чого вона зайшла в кабінку й побачила, що на одному з них стоїть відмітка за Владислава Голуба. Але це з її слів – сам я цього не бачив”, – розповів він.

Розмову з жінкою зафіксували на відео, де вона підтвердила, що отримала вже “готовий” бюлетень.

Закінчилось все тим, що бюлетень порахували зіпсованим. Крім того, на місце події були викликані представники поліції, однак жінка свідчити відмовилась.

Як повідомлялося раніше, місцеві неодноразово скаржились на діяльність нардепа Владислава Голуба, який лобіює інтереси олігарха Юрія Косюка. Той, в свою чергу, попри небажання мешканців Черкащини прагне звести курятники “Нашої ряби”. Подробиці про це читайте в матеріалі: “Загроза еколиха на Черкащині: за катастрофою стоїть мільярдер Косюк зі своїм бізнесом”.

За матеріалами СТОПКОР

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