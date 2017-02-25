WAJDAWEEK Ретроспектива фільмів Анджея Вайди

27 лютого — 05 березня 2017

У програмі ретроспективи ми представимо сім фільмів видатного режисера, а саме:

Найвидатніший фільм «польської школи кіно», що вже понад півстоліття залишається культовим – «Попіл і діамант» (Польща/1958). Своєрідний маніфест цілого покоління поляків, на тлі непростої політичної ситуації, що склалася у Польщі наприкінці війни.

Польсько-фрацузький фільм режисера 1982 року «Дантон», у якому Вайда оповідає історію професійного адвоката, що повертається до Парижа з провінції та потрапляє у вир подій Французької революції.

Чи може одна втрата допомогти пережити іншу? Саме на це питання допоможе відповісти фільм «Березняк» (Польща/1970).

Дилему повернення у місце юності буде розкрито у психологічній драмі «Панночки з Вілька» (Польща/1979).

Від «Пейзажу після битви» (Польща/1970) про молодого поета – в’язня концтабору, що мріє про свободу, глядачі отримають масу емоційних вражень.

Цинізм соціалістичного суспільного ладу буде представлено у фільмі «Без наркозу» (Польща/1978), у якому журналіст-міжнародник відстоює ідеали юності.

Та останній фільм Анджея Вайди – «Післяóбрази» (Польща/2016), що оповідає історію видатного художника та теоретика мистецтва Владислава Стшемінського – одного з лідерів польського авангардизму у міжвоєнні роки.

РОЗКЛАД ПОКАЗІВ:

27.02 – Післяóбрази

28.02 – Попіл і діамант

01.03 – Пейзаж після битви

02.03 – Березняк

03.03 – Без наркозу

04.03 – Панночки з Вілька

05.03 – Дантон

Початок усіх сеансів о 19:00.

Квитки можна придбати у касах кінотеатру або на сторінці: http://www.kievkino.com.ua/uk/1323/index.html

Фільми демонструються мовою оригіналу з українськими субтитрами.

У рамках ретроспективи у фойє кінотеатру працюватиме виставка плаката АНДЖЕЙ ВАЙДА. ВІД «ПОКОЛІННЯ» ДО «ПІСЛЯОБРАЗІВ», яка складається з 56 оригінальних плакатів з колекції Галереї плаката Піотра Домбровського.

У Києві будуть представлені плакати не лише ті, які популяризували фільми Майстра у Польщі, а й ті, які свого часу були представлені закордоном. Авторами плакатів є Ян Лєніца, Войцех Фанґор, Войцех Замечнік, Францішек Старовєйський, Вальдемар Сьвєржи, Роман Цеслевич, Юзеф Мрощак та Рослав Шайбо.

Виставка працюватиме у період з 27 лютого до 5 березня 2017 року.

Анджея Вайду вважають одним з засновників Польської школи кіно. В основу більшості фільмів покладено літературні твори. У фільмах часів комуністичного правління широко вживав «езопову мову». Окрім кіно, працював у театрі («Гамлет», «Злочин і кара»). У 1980-ті активно займався політичною діяльністю. Кавалер орденів Почесного легіону двох ступенів. Почесний доктор Вашингтонського та Ягеллонського університетів. Лауреат премії Оскар (2000р.) за особистий внесок у розвиток світового кінематографу. 2008 року під час перебування у Києві з нагоди «Днів Польського Кіно» Анджея Вайду було нагороджено Орденом Ярослава Мудрого. Його фільми увібрали в себе найкращі традиції європейського малярства і літератури. Кожна стрічка Анджея Вайди – високохудожній авторський твір.

2001 року Анджей Вайда, спільно з Войцехом Марчевським створили кіношколу Школа режисерської майстерності Анджея Вайди. На взірець кінооб’єднань, вони скористались методом роботи у групі та співпраці поколінь. Згодом, 2011 року, у якості продовження освітньої діяльності, вони встворили Студію Вайди, яка займається виробництвом авторського фільму та міжнародною копродукцією.

Як політичний діяч був причетний до політичного руху Солідарність. Разом з іншими польськими інтелектуалами виступив на Ґданській судноверфі у переломний момент польської історії 1980 року. У 1989-1991 роках був сенатором РП.

Анджей Вайда — кавалер найвищих орденів Польщі, вищої нагороди Франції — ордена Почесного легіону, орденів Італії тощо. Коли 1987 року Вайда отримав престижну кінопремію Японії, він пожертвував усі кошти на спорудження у Кракові Музею японського мистецтва. Сьогодні він є одним зі знакових місць Кракова.

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