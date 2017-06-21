Взгляд на Украину человека западного мира. Роберт Холман

“Порошенко, чтобы преуспеть и восстановить доверие граждан страны, должен всегда сначала быть президентом, а уж потом – бизнесменом. Это означает, что он должен быть счастлив заплатить все налоги и свести к минимуму только то, что позволяет налоговое законодательство страны”.

Я признаю – 10 лет назад, я влюбился в Украину и ее людей, когда впервые приехал в Киев и Одессу. Они запомнились мне, эти два города с красивыми улицами, богатой культурой и гостеприимными пабами и ресторанами, но больше всего мне тогда запомнилась надежда, которая растекалась по этим улицам и ясно ощущаемая национальная гордость в только зарождающейся там демократии. Тогда воздух был наполнен тем же оптимизмом, похожем на тот, в Великобритании в 1997 году, когда Тони Блэр выиграл свою первую победу.

В то время как новый лейборист Блэр пришел на смену восемнадцатилетнему неумелому правлению консерваторов, Украина только сбросила советское ярмо с новой надеждой, которую ей дала демократия.

Приехав в Украину после посещения России, меня здесь поразило ощущение настоящего политического разговора (а скорее дискурса), который я увидел на ваших улицах. Это было основное различие между двумя странами в 2008 году, такое же оно осталось и по сей день. Украина остается страной, где пламя демократии все еще не разгорелось на полную мощь, но чтобы стать настоящим пламенем, ему нужна поддержка Запада. К сожалению, в то время, когда многие на Западе (как и в 1930-х годах) обращаются к упрощенной популистской политике, где лидер знает лучше, а вину за очевидные беды в стране всегда «есть» на кого возложить.

Ведь в Украине, как и в большинстве стран бывшего Советского Союза, переход от однопартийной системы к многопартийной демократии был нелегким делом, поскольку всегда будет, кому сказать, что коррупция в Украине имеет место быть. Слишком легко забыть, что когда нет оппозиции, то говорят «деньги». «Вы хотите чего-то, за что вы заплатите» является отличительной чертой не только России, но также мы можем это найти и в Белоруссии, Китае, Северной Корее и даже в стране Трампа – США или Мей = в Великобритании, где господствует практика «политических» пожертвований.

В мире, в особенности, с велиречивым американским президентом, который, по всей вероятности, даже не знает, где находится Украина, и принимает все, что ему говорит его «лучший приятель» Путин, за чистую монету, не следует забывать, что именно желание украинцев построить современную демократию свергло коррумпированный режим Януковича. Изначально через мирную достойную демонстрацию, а затем до того момента, когда Янукович приказал (и как бы это сделал Путин) расстрелять протестующих, защищая свои банковские счета, пропитанные кровью. Именно это желание сегодня заставляет украинцев мужественно сражаться в восточных областях Украины с так называемыми «отдыхающими» Путина.

Чтобы добиться чего-то и изменить что-то политику сложно быть белым и пушистым и быть «вне критики». В прошлом году в Киеве на празднике мне было грустно видеть, что честность Порошенко подверглась сомнению, но я понял, что политическая система Украины по-прежнему позволяет критиковать её лидера, тогда как в России – это может привести к тому, что за тобой «придут» или даже хуже… К счастью, Украина не является страной, где критика её лидера является смертельно опасным мероприятием.

Порошенко, чтобы преуспеть и восстановить доверие граждан страны, должен всегда сначала быть президентом, а уж потом – бизнесменом. Это означает, что он должен быть счастлив заплатить все налоги и свести к минимуму только то, что позволяет налоговое законодательство страны. Но не сравнивайте его с Путиным, потому что, это – то же самое как сравнить нынешнего премьер-министра Великобритании с Гитлером.

Когда я разговаривал там с людьми, я осознал размер задачи, с которой столкнулся Порошенко, и что в настоящее время его главной целью должно стать обеспечение Украине независимости, поскольку если Россия будет контролировать Украину, любые планы по борьбе с коррупцией останутся на бумаге! Пока Украина независима, все, на что мы можем надеяться, это более или менее успешный прогресс в борьбе с коррупцией. В противном случае при путинской Украине страна станет такой же фейковой демократией в худших советских традициях, где коррупция просто неотъемлемая черта повседневной жизни! Давайте будем прямолинейны. Порошенко не может игнорировать коррупцию, потому что видимый прогресс должен продолжаться и Украина покажет миру, что она – не Россия, а страна, желающая иметь более светлое будущее, где может быть верховенство закона и где будет нужна настоящая демократия, а ее сосед оставит страну в покое и Украина сама решит, какое она будущее выберет.

Сегодня видимый прогресс в борьбе с коррупцией не означает, что нужно отвлекать ресурсы от обороны, но это означает большую прозрачность, политики отвечают за свои слова делами, идет больше дискуссий, местные чиновники не берут взяток, а правительство не живет из кармана олигархов. К сожалению, когда я был в Киеве, правительство отказывалось либо видеть, либо слышать что-то плохое, в том, что оно делает, и это вызвало у меня, по меньшей мере, беспокойство.

Но никогда не забывайте, что Путин больше всего боится – это демократической и успешной Украины, где каждый и даже олигархи подчиняются верховенству закона, который применяется без всяких преференций и исключений ко всем ее гражданам.

ЗАЧЕМ?

Такая Украина будет работать в интересах всех ее граждан, а не только нескольких. Да, а сколько времени потребуется российскому народу, чтобы потребовать то же самое? И с таким требованием дни Путина сочтены.

В битве Украины (так оно есть) с Путиным всегда стоит помнить, что инвестировать в Украину сегодня охватит все основные страны ЕС / НАТО, и не будет использовано как в «России сегодня» для пропаганды, а будет демонстрировать только прогресс, который делает Украина ежедневно. Украина показывает направление, которое она хочет показать, в отличие от России:

Такие действия покажут, что Украина готова присоединиться к ЕС, организации, которая, несмотря на то, что в моей собственной стране доверчивые люди решили ее покинуть, имеет жизненно важное значение для продвижения демократических ценностей, прав человека и экономического процветания, которое неизбежно сопутствует этому. Это объединение народов, вход в которое реформированная современная демократическая Украина заслуживает (если она хочет), и она вполне может быть сначала ассоциированным членом, а затем, когда демократия и экономика страны будут готовы к этому, стать её полноправным участником.

Но для Украины это будет непростое путешествие.

Опять ЗАЧЕМ?

Путешествие потребует времени, так как суровая реальность такова, что когда Советский Союз распался, большинство республик, которые в него входили, и стран соцлагеря отставали от развитых европейских стран в целом на 50 лет. Даже сегодня, несмотря на весь свой прогресс в развитии, Польша по-прежнему находится на десятилетие или больше позади высокоразвитых стран Европы. Существует опасность того, что Украина может стать жертвой популистского лидера, проповедующего простое решение, и все будет хорошо, а в реальности будет полный застой. В конце концов, это произошло в Великобритании, где те, кто проголосовал за выход из ЕС, считают, что все будет хорошо, если Великобритания просто покинет ЕС. Касательно Великобритании я стучу по дереву и надеюсь на лучшее, но моя карьера и образование говорят мне, что надо ожидать худшее. Россия, пока ею руководит Путин, сделает все возможное, чтобы вовлечь Украину в сферу своего влияния. Ложь будет в изобилии по поводу того, как вам станет лучше, если вы будете с нами. И в будущем некоторые будут прислушиваться к этому, игнорируя, например реальность повседневной жизни в Крыму.

Я опять стучу по дереву и надеюсь, что у Украины будет будущее, которого заслуживают её народ. Со временем ее можно будет рассматривать как страну, которая преуспела в становлении современной независимой демократии, где верховенство права преобладают вместе с развитой экономикой, которая позволяет всем жить в процветании и мире, а Россия больше не будет тем соседом, который угрожает Украине, а наоборот будет уважать право Украины принимать свои собственные решения.

Я надеюсь, что Украина находится в гораздо лучшем положении, чем многие из диктатур, возникших из пепла старого Советского Союза, включая Россию. Так что когда коррупция и грязная политика остаются проблемами, гордитесь тем, что вы познали это двойное зло. Да, Украине надо пройти еще долгий путь, чтобы соответствовать европейским чаяниям, но она добивается прогресса. Прогресс, который, несомненно, был бы быстрее, если бы не действия соседа, который просто ненавидит идею о том, что суверенная Украина имеет чистое и подотчетное правительство, уважающее права человека. На самом деле, это и страшнее всего Путину.

Поэтому, пожалуйста, будьте уверены в будущем Украины и поймите, что вы уже сможете встретить новое поколение молодых неподкупных политиков, гражданских активистов и профессионалов, которые будут стремиться сделать страну лучше. НО ради «любви к Богу» не следуйте примеру Великобритании, не слушайте старое поколение уходящих лидеров, которые просто хотят сохранить ценности «вчерашнего дня».

Об Авторе

Роберт Джон Холман – бакалавр права LLb (с отличием), магистр экономики, MSc (Econs), магистр в управлении проектов (MIPD). Университет: Лондонская школа экономики. Род занятий: директор по вознаграждению (отвечает за установление национальной и международной оплаты, пособий и пенсий на всех уровнях компании от магазина до Совета Директоров.

Работал в таких компаниях как Alshaya, Jaguar Cars, Safeway, Sodexo, Toyota, WH Smith plus

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