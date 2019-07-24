Випускники магістратури 30-ти спеціальностей проходитимуть атестацію в формі єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Магістрів перед випуском будуть перевіряти атестацією

Такий іспит буде незалежною перевіркою результатів навчання студента та його готовності працювати за фахом. Відповідну постанову ухвалив Кабмін 17 липня 2019 року. Поступово впроваджувати її почнуть із 2020 року. З деяких спеціальностей іспит можуть проводити в формі ЗНО.

Конкретний перелік спеціальностей, за якими проводитимуть ЄДКІ для випускників магістратури, уряд затвердив вже раніше (див. постанову КМУ від 10.05.2018 р. № 354). Це, зокрема, всі спеціальності галузей знань “Ветеринарна медицина”, “Охорона здоров’я”, “Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону”, “Цивільна безпека”, “Транспорт”, а також спеціальності “Право”, “Кібербезпека”, “Атомна енергетика”, “Публічне управління та адміністрування”, “Міжнародне право”.

До іспиту допускатимуть студентів, що не мають академічної заборгованості. Якщо випускник не складе з першого разу ЄДКІ, то його мають відрахувати, але можуть поновити для однократного повторного складання іспиту. Якщо ж і друга спроба буде невдалою, то поновитися можна буде для повторного навчання – не менше двох семестрів перед складанням ЄДКІ. Повторно навчатися та складати кваліфікаційний іспит будуть виключно за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

ЄДКІ вже запровадили і проводять для студентів медичних спеціальностей відповідно до постанови КМУ від 28.03.2018 р. № 334. Студенти наскрізної магістратури медичних та ветеринарних спеціальностей у разі неуспішного складання ЄДКІ можуть один раз повторно скласти його без відрахування.

За матеріалами ligazakon.net

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