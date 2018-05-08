Виплати до 9 травня: скільки отримають українські ветерани?

Українські ветерани отримають найменші виплати в порівнянні з іншими державами.Лідер партії «РОЗУМНА СИЛА» Олександр Соловйов заявляє: «Жебрацьке існування ветеранів, яких сьогодні в Україні залишилося зовсім небагато – це безчестя для держави й ганьба для влади. Яке майбутнє чекає країну, якщо вона не пам’ятає свого минулого?!».

До 5 травня ветерани війни, українці з особливими заслугами перед Батьківщиною і жертви нацистських переслідувань отримають разову виплату від держави. Грошова допомога передбачена законами «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», а її розмір щорічно визначає уряд своєю постановою.

Цього року учасникам бойових дій, колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, дітям, які народилися у зазначених місцях примусового тримання їх батьків, Кабмін вирішив виплатити 1 265 грн. По 685 грн отримають особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Членам сімей загиблих в результаті війни, жертвам нацистських переслідувань виплатять 630 грн. Учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, яких насильно вивезли на примусові роботи – 525 грн. Особи з інвалідністю I групи внаслідок війни і визнані особами з інвалідністю в’язні концентраційних таборів, кому на момент ув’язнення не виповнилося 14 років, отримають 3 685 грн, II групи – 3 265 грн, III групи – 2 845 грн.

«Це більше схоже на знущання, а не допомогу! – каже Олександр Соловйов. – Перші обличчя нашої держави дозволяють собі відпочинок на Мальдівах, Сейшелахта інших розкішних курортах, тоді як наші пенсіонери та ветерани ледве зводять кінці з кінцями. Чи в уряді не знають, який рівень інфляції в країні? Як подорожчав продуктовий кошик і скільки коштують ліки? Мало того, що влада згадує про ветеранів лише раз на рік виключно з метою самопіару, так ще й ганьбить нашу країну тим, що не може дати навіть разову гідну виплату ветеранам, хоча б не нижче мінімальної заробітної плати!»

З 1 травня в Україні «виросли» і надбавки до пенсій для учасників бойових дій, інвалідів війни тощо. Так, якщо на початку року інвалідам війни першої групи доплачували 623 грн, то з 1 травня розмір виплати збільшили до 656 грн. Українці з особливими заслугами перед Батьківщиною отримають надбавку в 918 грн замість попередніх 827 грн. Учасникам бойових дій надбавку до пенсії збільшили з 311 до 329 грн.

«Ви подивіться на інші країни! Я кажу навіть не про Європу: у нас одні з найнижчих виплат на всьому пострадянському просторі! У Казахстані, наприклад, ветеранам виплатять суму, еквівалентну 1,5 тисячам доларів. У нас в країні залишилося не так багато ветеранів, щоб у казні не знайшлося грошей на гідні виплати. Якби наші топ-чиновники більше думали про добробут наших громадян, а не свій власний, то такі проблеми було б легко вирішити», –підкреслив лідер «РОЗУМНОЇ СИЛИ». –Добробут країни можна побудувати тільки одним шляхом: ґрунтуючись на законі і праві, вмінні шанувати і берегти накопичене століттями народне багатство з тим, щоб в центрі державної політики не на словах, а в дійсності стояла людина з гідним рівнем життя, якуповажає суспільство і держава».

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