Викрито потужну систему підкупу виборців на користь кандидата від влади (ВІДЕО)

Штаб чинного глави держави Петра Порошенка кинув величезні людські, організаційні та фінансові ресурси на підкуп виборців на свою користь.

Журналісти з відеокамерою в руках зафіксували, як скоюються злочини – включаючи списки «куплених» людей в руках штабістів і готові до роздачі пачки грошей – повідомляє vesti-ukr. Такої махіни по викривленню всенародного волевиявлення не зміг побудувати навіть Янукович. Головна мішень махінаторів – бюджетники і пенсіонери. Свого апогею ситуація з підкупом досягла в ці останні дні перед голосуванням 31 березня. Про конкретні факти – дивіться відео.

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