Війна забирає найкращих. В зоні АТО – нові втрати…

Вночі 17-го січня під Авдіївською промзоною загинули два українських бійця.

В Мережі поширюються дані про цих воїнів. Один з них – Михайло Дімітров (позивний Гайдамака).

Доброволець, який пройшов Майдан і був в АТО з самого початку бойових дій.

«Козак, Людина і Герой. Пішов і назавжди залишився з нами. І Перемогу ми будемо відзначати спільно».

“Друже Гайдамака, Михайло Дімітров… Він любив життя, любив свою доньку, любив Україну. Любив так щиро, що віддав своє життя за них…

17 січня 2017 року пішов на небо Доброволець, Козак, Людина і Герой. Пішов і назавжди залишився з нами. І Перемогу ми будемо відзначати спільно…” – так пишуть сьогодні про Гайдамаку.

Війна забирає найкращих.

Останнє інтерв’ю Михайла Дімітрова:

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