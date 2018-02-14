Втрата. Пішов за обрій великий лікар і громадський діяч Володимир Загородній

14 лютого 2018 р. після тяжкої хвороби пішов з життя Заслужений лікар України Володимир Васильович Загородній.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким та колегам Володимира Васильовича – людини, яка віддала все своє життя найблагороднішій професії у світі. У пам’яті медичної спільноти України Володимир Загородній назавжди залишиться як взірець справжнього спеціаліста та Людини з великої літери.

Прощання з Володимиром Загороднім відбудеться 16 лютого об 11:00 у Патріаршому соборі Воскресіння Христового (Київ, м. Лівобережна, вул. Микільско-Слобідська, 5).

Біографічна довідка:

Володимир Васильович Загородній народився 14 листопада 1949 р.

У 1977 р. закінчив Київський державний медичний інститут ім. О.О. Богомольця. Після закінчення вузу працював хірургом у клінічній лікарні Київської області, а згодом — її головним лікарем.

У 1996–2003 рр. обіймав посаду заступника начальника Головного управління охорони здоров’я та медичного забезпечення (ГУОЗ та МЗ) Київської міської державної адміністрації.

З серпня 2003 по березень 2005 р. перебував на посаді заступника міністра охорони здоров’я України.

У 2005 р. повернувся на посаду заступника начальника ГУОЗ та МЗ КМДА та обіймав її до 2006 р.

Останнім часом очолював Українську федерацію роботодавців охорони здоров’я.

За значний внесок у розвиток медицини був нагороджений званням «Заслужений лікар України» та орденом «За заслуги» ІІІ ступеня. Мав науковий ступінь кандидата наук з державного управління.

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