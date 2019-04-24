“Всеукраинская Платформа Донбасса” пикетирует здание кабмина и требует восстановления прав переселенцев

У стен Кабинета Министров Украины собралось до 500 протестующих, чтобы выразить своё недовольство действующей политикой государства в отношении переселенцев и не решением проблем Донбасса в целом.

“Протесты будут лишь увеличиваться. Более 100 общественных организаций в 63 городах Украины готовы консолидироваться и вывести на улицы столицы тысячи людей со всей Украины”, – об этом агентству “Интерфакс-Украина” сообщил глава общественного союза “Всеукраинская Платформа Донбасса“, глава общественного совета при Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Геннадий Борисичев.

Выступающие спикеры озвучили 5 основных требований к власти, среди которых:

• многократное увеличение финансирования государственных программ по обеспечению жильём ВПЛ;

• полное восстановление всех выплат пенсионерам Донбасса независимо от их фактического проживания;

• признание ВПО членами принимающей территориальной громады, равные права на участие в местном самоуправлении;

• принятие специального закона о возмещении вреда потерпевшим в результате войны на Донбассе;

• разработка и поэтапная реализация комплексного плана восстановления мира на Донбассе;

По окончанию пикета, протестующие направились в секретариат КабМина, чтобы официально зарегистрировать свои требования.

“Всеукраинская Платформа Донбасса” – общественный союз, который объединил организации и коалиции вынужденных переселенцев с целью защиты и восстановления прав переселенцев и других пострадавших от войны в Украине. Платформа официально зарегистрирована 05.03.2019г. Главой “Всеукраинской Платформы Донбасса” является Геннадий Борисичев.

За материалами bagnet.org