Вопрос захвата рейдерами офисного центра “Деттяревская 21Г” должен быть решен комиссией Минюста

Речь идет об очередном рейдерском захвате, когда в результате реализации преступной схемы собственность сначала противоправно переоформляется на подставное лицо, а затем захватывается физически.

Сегодня в 16:00 по адресу Киев, ул Евгения Сверстюка (бывшая Марины Расковой) 15, кабинет 1103 состоится заседание Комиссии Министерства Юстиции по вопросам жалоб в сфере государственной регистрации посвященная рейдерскому захвату киевского бизнес центра размещенному на улице Дегтяревская 21Г.

Легальные собственники здания приглашают журналистов на заседание Комиссии и выражают уверенность в победе закона над рейдерами. Пострадавшим от незаконных действий собственникам удалось добиться включения своего вопроса в повестку дня Комиссии Минюста для восстановления своих прав на владение зданием.

Напоминаем, что захват состоялся поздно вечером 11 декабря, когда несколько десятков вооруженных людей захватили этот торгово-офисный центр в Киева. В здании расположены иностранные фирмы, несколько этажей центра занимает телеканал “112 Украина”. Как уже стало традицией, полиция на место происшествия прибыла, но в происходящее не вмешивалась. В дальнейшем выяснилось, что захват здания организован неким А.Кашпировским – руководителем предприятия ООО “Авангард Инвест”, которое накануне стало собственником этого здания.

По информации, распространенной законными владельцами офисного центра, переоформление прав собственности произошло без их ведома: в течение 5 дней у здания сменилось несколько собственников, в результате чего им завладело предприятие “Авангард Инвест”, созданное за четыре дня до так называемой “покупки” здания.

По утверждению законных владельцев речь идет об очередном рейдерском захвате, когда в результате реализации преступной схемы собственность сначала противоправно переоформляется на подставное лицо, а затем захватывается физически, чтобы лишить настоящих владельцев возможности пользоваться своим законным имуществом. В этой ситуации полиция бессильна, чем и пользуются рейдеры.

По словам адвоката потерпевшей стороны, инвестиционная стоимость здания офисного центра оценивается в $10,5 млн.

По мнению адвоката компании “Патрон Инвест” Ирины Белицкой, одной из причин, которая сделала возможным такое переоформление, являются недостатки работы системы госрегистрации и достаточно широкий доступ к госреестрам. “Еще 10 лет назад такое невозможно было осуществить, сейчас можно это сделать за три дня, имея доступ к реестру. К сожалению, за годы существования реестра недостатки не были устранены”, – сказал она.

И.Белицкая отметила, что “Офис Лайн” и “Патрон Инвест” будут отстаивать свои права в судах, а также инициировать расследования правоохранительными органами, однако негативных последствий произошедшего уже не избежать. “Мы обратились в правоохранительные органы, правозащитные организации и будем задействовать все доступные механизмы”, – сказал она.

Прекратить эту преступную практику могли бы изменения в законодательство, но, к сожалению, Верховная Рада 19 декабря опять не смогла проголосовать антирейдерский законопроект, который мог бы ужесточить доступ к возможности работать с реестрами.

По свершившимся фактам пострадавшие владельцы здания уже обратились в органы полиции, в Генпрокуратуру. Кроме того, они инициируют проверку Минюстом деятельности госрегистраторов и частных нотариусов КМНО, которые лихо переоформили здание и, фактически, способствовали краже имущества стоимостью $10,5 млн, а также рассмотрение этого случая комитетом Верховной Рады.

Законные владельцы офисного центра заявили о том, что и далее намерены предпринимать все необходимые меры, чтобы вернуть отобранное у них имущество и привлечь к ответственности всех причастных к рейдерскому захвату.

По материалам БАГНЕТ

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