Военная прокуратура саботирует расследование в отношении разворовывания военного имущества и причастности к нему Гриценко

По состоянию на начало марта, в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) не нашли уголовного производство в отношении махинаций с реализацией земельного участка в расформированной воинской части в Киеве и причастности к этому бывшего министра обороны Украины Анатолия Гриценко.

Об этом сообщило интернет-издание “Апостроф”, передает “Украинские новости”.

“Это выглядит как минимум странно, если не прямой саботаж военной прокуратуры в отношении этого дела. Ведь 18 февраля 2019 года заместитель военного прокурора Киевского гарнизона подполковник юстиции А. Новов в своем письме сообщил, что уголовное производство №42019110330000007 по подозрению экс-министра обороны Анатолия Гриценко в уголовных правонарушениях, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 2 ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины, переданы для проведения досудебного расследования в НАБУ. Прошло чуть более месяца, но до адресата материалы так и не попали. Более того, мы попытались прояснить ситуацию, позвонив в военную прокуратуру Киевского гарнизона. Там взяли контакты и пообещали, что ответственный работник обязательно свяжется. Тщетно. Зная, как прокуроры противились началу этого уголовного производства, у нас есть все основания предполагать, что там решили просто “похоронить” это дело или протянуть до окончания предвыборной кампании. А если к этому приплюсовать, “теплые” слова главного военного прокурора в отношении деятельности Гриценко – это предположение становиться очень похожим на правду”, – заявил военный журналист, подполковник в запасе Александр Холява.

Вместе с тем, как стало известно журналистам, уголовное производство по злоупотреблению властью и служебным положением бывшего министра Гриценко, растрату им государственного имущества в особо крупных размерах расследуют и в Государственном бюро расследований. Там 14 декабря 2018 года зарегистрировано уголовное производство № 62018100000000020.

Как ранее сообщалось в СМИ, военная прокуратура Киевского гарнизона объединила уголовные производства, касающиеся дела о продаже имущества расформированной военной части в Киеве и возможной причастности к ней экс-министра обороны Анатолия Гриценко, в одно. Вместе с тем, как сообщил источник близкий к НАБУ, в Едином реестре досудебных расследований это дело числится за органами полиции, а не за НАБУ или Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП), а военная прокуратура что-то напутала.

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