Вниманию любителей детективов!

Вышел в свет детективный роман Эллисон Вудс «НУАР»: фабрика зла».

Напомним, что Эллисон Вудс является автором нашумевшего фантастического романа «Лайм», который был издан в Чехии в 2016 году.

По версии Издательства «ОВК» «Лайм» был признан лучшей книгой 2016 года в Украине.

Действие нового романа разворачивается в наше время. В одном из пустынных районов города открылся огромный торгово-развлекательный комплекс «Нуар». Как-то вечером тысячи жителей города прибыли в «Нуар» с целью принять участие в грандиозном торжестве. Вскоре после открытия в полицию поступило сообщение о том, что комплекс захватили террористы; но, прибыв на место, полицейские не обнаружили ничего, указывающего на совершение преступления, – все посетители вели себя странно, но так и не подтвердили, что здание действительно было захвачено. Похожие случаи произошли также в аэропорту и на городском вокзале. Данные факты были расценены полицией, как неудачные шутки, которые не следует воспринимать всерьез. Вместе с тем, один из полицейских смог разглядеть в этих событиях нечто большее. Он решил провести собственное расследование и вскоре убедился в том, что не ошибся – «Нуар» скрывал в себе страшную тайну. Сможет ли он распутать это сложное дело и помешать злодею воплотить в жизнь свой план?

Прочитав книгу, читатель окунется в мир красочных событий, интриг и приключений. Произведение рассчитано на любителей детективов и приключенческих романов.

Ищите книгу на полках книжных магазинов Киева и всей Украины.

Залиште свою думку!