Власники зброї запропонували кандидатам у президенти підписати меморандум щодо ухвалення закону “Про зброю”. Відео

На сьогодні 11 кандидатів у президенти України підтримують законодавчу ініціативу щодо легалізації короткоствольної нарізної зброї для самозахисту громадян.

Українська асоціація власників зброї та Рух власників зброї “Твій голос вплине” запропонували кандидатам у президенти підписати меморандум щодо ухвалення закону “Про зброю”.

Про це вони заявили сьогодні на прес-конференції.

Зокрема, голова наглядової ради Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін повідомив: «Ми пропонуємо усім кандидатам, які задекларували у своїй програмі (дозволити громадянам мати короткоствольну зброю для самозахисту – УНІАН) підписати меморандум».

За його словами, згідно з цим меморандумом, вони визнають невід’ємне право громадян України на захист свого та інших життя, здоров’я, власності, зокрема із застосуванням вогнепальної зброї.

«Обов’язок держави захищати громадян є лише похідним від особистого права людини на захист», – зазначають вони.

По-друге, Асоціація власників зброї зобов’язується докласти необхідних зусиль, щоб «перша в історії України електронна петиція на ім’я президента – законодавчо затвердити право громадян на захист, була реалізована по суті, був ухвалений відповідний закон».

«По-третє, ми визначаємо пріоритетними серед першочергових президентських ініціатив розгляд у Верховній Раді законопроекту «Про зброю». Зобов’язуємося сприяти шляхом створення в адміністрації президента профільної робочої групи із залученням фахівців Української асоціації власників зброї суттєвому вдосконаленню законодавства, яке гарантує рівне право на збройний захист, зокрема із застосуванням короткоствольної нарізної вогнепальної зброї. Зобов’язуємося сприяти законодавчій і практичній демонополізації та розвитку прозорого ринку цивільної зброї та зброярської інфраструктури. Докладатимемо зусилля для створення розгалуженої системи територіальної оборони, зокрема через створення добровольчої (резервної) армії, яка б у стислі терміни могла бути залучена для захисту суверенітету та територіальної цілісності України. Зобов’язуємося оприлюднити інформацію щодо нагородження вогнепальною зброєю військовослужбовців, працівників розвідки та оперативних підрозділів», – наголосив Учайкін.

Він підкреслив, що ухвалення закону про зброю, який би дозволяв громадянам володіти та застосовувати для самозахисту короткоствольну нарізну зброю, підтримують не лише Асоціація власників зброї та Рух, але й близько одного мільйона громадян України, які мають зареєстровану вогнепальну зброю.

В свою чергу співзасновник Руху власників зброї “Твій голос вплине” Сергій Кримець зазначив: “На сьогодні ми провели моніторинг передвиборчих програм кандидатів у президенти, 11 з них ми підтримаємо на виборах президента”.

В свою чергу інший співзасновник Руху власників зброї “Твій голос вплине” Веніамін Тимошенко повідомив, що підтримують легалізацію вогнепальної зброї для самозахисту для громадян наступні кандидати у президенти: Геннадій Балашов, Роман Безсмертний, Інна Богословська, Юрій Дерев’янко, Василь Журавльов, Руслан Кошулинський, Віктор Кривенко, Віталій Купрій, Валентин Наливайченко, Сергій Носенко та Олександр Шевченко.

«Ми рекомендуватимемо нашим прихильникам і власникам зброї обирати президента саме серед цих кандидатів», – сказав він.

В свою чергу Учайкін висловив свою думку, чому найбільш рейтингові, за даними соцопитувань, кандидати у президенти не підтримують вимог власників зброї.

«Не хотів би привертати увагу до цих кандидатів, але окремо мушу відзначити президента Порошенка. Я думаю, що в нього якісь незрозумілі фобії щодо цього питання, оскільки він змарнував шанс увійти в історію як президент, який повернув громадянам право на збройних захист та розбудував систему територіальної оборони. Президент 5 років спокійно спостерігав за бездіяльністю парламенту у вирішенні цього питання, він не відповів на жодне з наших звернень», – сказав Учайкін.

Говорячи про інших рейтингових кандидатів, Учайкін припустив, щодо їхня мовчанка з цього приводу базується на хибних даних соціології щодо ставлення громадян до проблеми легалізації вогнепальної зброї для самозахисту.

Він пояснив, що якщо поставити запитання щодо наявності в країні вільного обігу зброї, то більшість відповість негативно, в тому числі й фахівці, оскільки вільного обігу зброї не може бути. А якщо ж поставити запитання: «Чи хотіли б ви на законних підставах володіти зброєю для самозахисту та чи цілком ви довіряєте свій самозахист поліції?», то 97% дадуть ствердну відповідь.

Учайкін також додав, що подібні соціологічні маніпуляції – це справа рук антизброярського лобі в особі Міністерства внутрішніх справ, яке виступає категорично проти узаконення вогнепальної зброї для самозахисту і в той же час само роздало понад 50 тисяч одиниць короткоствольної нарізної вогнепальної зброї у якості нагородної.

Він також зауважив, що часто до списків для нагородження особи потрапляють за гроші, і часом стати власником нагородної зброї коштує до 20 тис. доларів.

P.S. Після прес-конференції Меморандум підписали кандидати у Президенти України

Геннадій Балашов, Юрій Дерев’янко та Сергій Носенко.

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