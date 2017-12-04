Владимир Мунтян выступил в прямом эфире на радио

Вечером в пятницу 1 декабря, основатель и лидер Духовного Центра «Возрождение», Пастор Владимир Мунтян дал интервью в прямом эфире радио «Киев 98 FM».

Ведущая задавала интересные актуальные вопросы. Получился откровенный разговор на все интересующие слушателей темы. Владимир Мунтян просто и одновременно глубоко рассказал о своём музыкальном творчестве, как о самовыражении и способе передать своё мироощущение. Также много и предметно говорили о церкви «Возрождение», о чудесах исцеления, которые происходят на собраниях Пастора Мунтяна. Рассказал Владимир и о деятельности своего Благотворительного фонда. В завершение гость студии поздравил киевлян с приближающимися праздниками, с Новым годом и Рождеством. Владимир Мунтян пожелал слушателям Радио Киев мира, здоровья и счастья, а также призвал их всегда помнить о том, что рядом есть люди, которым нужна помощь!

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