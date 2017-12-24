Владимир Мунтян вместе со своей семьей подарил радость онкобольным детям

Как сообщают Подробности, основатель Духовного Центра «Возрождение» и Благотворительного фонда «Возрождение», пастор Владимир Мунтян 20-го декабря приехал с семьёй в детское отделение Киевского городского клинического онкоцентра.

Владимир и его супруга Виктория вручили деткам, их мамам и сотрудникам отделения подарки. Причём маленькие пациенты получили именно то, что заказывали Деду Морозу, в том числе и такие ценные вещи, как ноутбуки и телефоны компании Apple, плазменные панели Samsung и многое другое. В скором времени усилиями фонда «Возрождение» в отделении появится новый современный ремонт

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