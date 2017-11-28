Владимир Мунтян в Днепре молился за исцеление от болезней

Пастор Владимир Мунтян продолжает молиться за здоровье

В городе Днепр, в воскресенье 26-го ноября с большим успехом прошел Крусейд исцеления и разрушения проклятий, куда приехали тысячи людей со всей Украины. Как и на всех подобных мероприятиях, которые организовывает Духовный Центр «Возрождение», зал был заполнен до отказа. Основатель и лидер «Возрождения» Владимир Мунтян рассказал, что намерен проводить как можно больше таких крусейдов не только в разных городах Украины, но и за ее пределами, поскольку огромное количество людей переживают настоящие исцеления и освобождения на таких собраниях. К тому же, всему этому есть документальные подтверждения.