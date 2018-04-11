Владимир Мунтян организовал талант-шоу для детей с ограниченными возможностями

В Украине появилось уникальное шоу “Дивовижні таланти України”. Это первый проект в стране для детей с ограниченными возможностями. И его организатор, Благотворительный фонд “Возрождение” Владимира Мунтяна собрал участников со всех регионов страны. Большой концерт, приуроченный к празднику Пасхи, прошел в киевском Дворце спорта.

Парные танцы, сольные номера, театральные постановки. Проявить себя в проекте может каждый ребенок. Уже несколько месяцев по всей стране для участников проходят отборочные туры. В киевском дворце выступили 30 лучших конкурсантов. Парные танцы, сольные номера, театральные постановки. Проявить себя в проекте может каждый ребенок. Уже несколько месяцев по всей стране для участников проходят отборочные туры. В киевском дворце выступили 30 лучших конкурсантов.

Например, Даниил и Ева приехали из Чернигова. У себя дома уже успели стать серебрянными призерами по фристайлу в спортивных танцах на колясках. На шоу привезли номер-сальсу.

Кроме спортивных танцев 15-летний Даниил занимается и плаваньем. Уже не раз становился призером всеукраинских соревнований для детей с ограниченными возможностями. Но столько зрителей, говорит, еще не видел ни разу.

На коцерте вместе с участниками выступили и финалисты известных всеукраинских телешоу.

Планы создать подобное шоу были уже давно – рассказывает глава БФ “Возрождения” Владимир Мунтян.

“Многие из них очень талантливы, но они отличаются. Вот эта их инвалидность, она как будто отрезает их от всякой возможности проявить эти таланты и стать частью молодежного движения, а мы хотим это исправить. Моя задача в этом случае, чтобы каждый человек, который имеет дар и талант, его мог показать, развивать, демонстрировать, и он мог иметь будущее благодаря этому таланту”, – сказал Владимир Мунтян, глава благотворительного фонда “Возрождение”.

Финалистов конкурса в фонде обещают и дальше поддерживать в реализации своих талантов, и помогать в участии в других всеукраинских телепроектах.

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