Владимир Мунтян будет в прямом эфире молиться за исцеление телезрителей

Это, можно сказать, новый уровень в проповеди Евангелия, ведь с помощью таких современных технологий – спутниковому телевидению, Интернету – могут реально происходить чудеса через молитву пастора по всему миру. Подтверждением этому являются сотни свидетельств людей, которые присылают свои письма на телеканал и лично Владимиру Мунтяну. Даже те, которые относились к молитвам в прямом эфире достаточно скептически, прочувствовали и на себе исцеляющую силу. В этот день, 29 октября в 21:00 в студию телекрусейда можно будет позвонить, рассказать о своей проблеме, поделиться с другими историей о своем исцелении. Это будет целый масштабный проект, который точно изменит жизни тысяч людей по всему миру.

Хотелось бы отметить, что этот телекрусейд будут смотреть пациенты множества онкологических центров, где ранее Благотворительный фонд «Возрождение» установил новые плазменные телевизоры в каждой палате. И мы верим, что многие из них, кто действительно откроет свое сердце для Бога, получит свое исцеление.