Владимир Мунтян будет молиться за исцеление

17 сентября, Духовный Центр “Возрождение” организовывает глобальное событие в христианском мире! Владимир Мунтян, основатель церкви, проведет Крусейд “Разрушение наведенного проклятия”

Местом проведения выбран киевский Дворец Спорта, где с 19 июня по 14 июля проходило грандиозное международное мероприятие, а именно 13-й по счету Библейский Колледж “Гора Моисея”, который также ежегодно организовывает центр.

В воскресенье, начиная с 14:00, апостол Владимир Мунтян будет вести служение, молиться за разрушения наведенного проклятия, а также за исцеление от неизлечимых болезней. Как всегда на мероприятиях, проводимых ДЦ “Возрождение”, в киевском Дворце Спорта соберется около 12 тысяч человек. Более подробную информацию вы можете получить по ссылке http://17september.vochurch.org/27460/post/source/campaign-ads/

Кстати, посетить Крусейд может любой желающий, вход свободный!

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