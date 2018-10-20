Влада знову кинула українців у рабство – Ляшко

– Влада знову кинула українців у рабство МВФ, яке диктує свої кабальні умови мільйонам українців і робить Україну заручницею. Про це у своєму Фейсбук написав лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

“Чому це пряма провина Порошенка і його влади? Бо за цей час вони не спромоглися навести порядок у видобутку українського газу і збільшити його об’єми. Там тотальна корупція!

Вони не спромоглися впровадити програму енергоощадливості і забезпечення кредитів на утеплення будинків. Там суцільний безлад!

Вони не здатні розвивати економіку, створювати робочі місця і долати бідність. Люди не мають ні роботи, ні гідної оплати!

І це пряма провина Порошенка і його влади, які займаються корупцією, а не розвитком України.

Але вихід є!

Найперше: змінити владу, обрати нового Президента, який пропонує радикально іншу економічну політику.

Відновлення національної економіки, створення робочих місць і гарантія достойних зарплат. І самим стимулювати свою економіку – купуючи українське!

Ми маємо відмовитися від рабства МВФ і самим визначати економічну політику.

Ми маємо зробити владу відповідальною і сильною, щоб гарантувати порядок і радикальну зміну економічного курсу.

Нам не потрібні сотні депутатів для телешоу. Нам потрібні люди з іншим світоглядом, здатні захищати національні інтереси України і українців, а не постійні позичальники кредитів під кабальні умови” – заявив Олег Ляшко.

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