Віктор Шендерович. «КУКЛИ»/«ЛЯЛЬКИ». 20 РОКІВ ПОТОМУ

Віктор Шедерович 22 грудня представить яскраві уривки з кращих випусків легендарної програми «Ляльки»

… Важко в це повірити, але це знято в 2000 році, на російському ТБ:

“Всупереч прогнозам скептиків вдалося утримати рубль в межах 40 мільйонів за один долар”

“Федеральна артилерія і авіація наносять удари по позиціях татарських сепаратистів».

“За попередні дев’ятнадцять з половиною років обшуку…”

“Рішучий протест проти вступу Калінінградської та Архангельської областей в НАТО висловив сьогодні МЗС Росії”…

А саме через цю серію «Крихітка Цахес» серіалу «Ляльки» особисто Путіним був не тільки знищений сам серіал, але й розгромлений НТВ:

Віктор Шедерович 22 грудня представить яскраві уривки з кращих випусків легендарної програми «Ляльки», фрагменти програми «Безкоштовний сир», привідкриє завісу робочого творчого процесу створення телепрограм, покаже ексклюзивні робочі відеоматеріали, а також прочитає нові оповідання і подарує автографи до нових книг…

Загалом, те, за чим скучили, – і те, чого ви не бачили і не чули ніколи!

Нагадаємо, Віктор Анатолійович з 1995 р. став одним з постійних сценаристів “Ляльок”, сатиричної програми, яка почала виходити на каналі НТВ з кінця 1994 р. Програма швидко набирала популярність і протрималася в ефірі до 2002 р.

Квитки : від 150 до 800 грн.

Замовлення квитк ів : (044) 287-87-87; (063) 237 44 72

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