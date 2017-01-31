Військовий льотчик і співачка записали пісню про мирний час

Перша у 2017 році прем`єра від проекту #ПісніВійни – пісня «Настане мирний час» у виконанні Сергія Тітаренка та Анички

Пісня «Настане мирний час» – уже сьомий сингл у рамках масштабного соціально-мистецького проекту #ПісніВійни, який триває в Україні. Автором слів до пісні є військовий льотчик, ветеран АТО Сергій Тітаренко, а музику створила українська співачка Аничка (Аничка Чеберенчик), яка останні десять років живе у США. Вони ж і виконали пісню у дуеті, запис якого було здійснено на студії Jenny Records у Львові.

Сергій Тітаренко з перших днів брав участь в Антитерористичній операції. Коли розпочалися бойові дії на сході України, військовий льотчик проходив службу у 16-ій бригаді армійської авіації Збройних Сил України. Його вертоліт Мі-24 був збитий під Слов’янськом ракетою зі сторони бойовиків у червні 2014-го. Палаючий борт упав з висоти ста метрів… Сергій Тітаренко і його побратим дивом вижили, але отримали дуже важкі травми. Боєць переніс складні операції на хребті – в Україні та Німеччині, потім пройшов реабілітацію у США.

– Пісня «Настане мирний час» – це своєрідне нагадування усім тим, хто забуває, що в Україні йде війна, – каже автор слів і виконавець пісні, воїн Сергій Тітаренко. – І не просто нагадування, а прохання не здаватися, не опускати руки і робити все можливе задля нашої перемоги, яка неодмінно настане, адже, як співаємо з Аничкою, «бо з нами Бог, бо з нами Україна».

– Коли передавала гроші на реабілітацію Сергія, я й подумати не могла, що через якийсь час ми з ним заспіваємо дуетом, – розповідає Аничка. – І тут – проект #ПісніВійни, завдяки якому здійснилася одна із мрій Сергія – його вірш став піснею.

Восени 2017-го світ побачить альбом #ПісніВійни, який об’єднає близько 15-ти сучасних україномовних військових пісень, написаних українськими захисниками та записаних в унікальних дуетах бійців із відомими українськими артистами.

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