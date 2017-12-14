Відсутність діяльності людей у Чорнобильскій зоні сприяла появі унікальних видів тварин та птахів

В Чорнобильській зоні відновлюється дика природа, заявляють експерти. Там зростає популяція вовків, лосів, оленів, зубрів, рисей, а також диких коней.

За останні 5 років суттєво зросла кількість туристихчних поїздок до Чорнобиля та Прип’яті. Для іноземців та українських туристів Зона вже давно стала цікавою радянською локацією, яка зупинилася в часі. Однак, людей приваблюють не тільки занедбані будови, а й фауна зони відчуження.

Попри радіацію, практична відсутність діяльності людей у Зоні призвела до появи унікальних видів тварин та птахів.

Однією з туристичних локацій є ставок біля електростанції. Там живе багато видів риби, серед якої й гігантські соми, розповідає директор компанії “Чорнобиль Тур” Ярослав Ємельяненко. За десятиліття, відколи люди не виловлюють їх, вони досягли розмірів у 5 метрів.

Також у зоні відчуження найбільша популяція вовків у всій Європі.

Крім того, в Чорнобильській зоні мешкають сотні коней Пржевальського. Це вид дикого коня, що проживає в Азії. Близько 10 особин до Чорнобиля завезли після аварії, у дев’яностих роках, для збільшення популяції коней. Згодом на території Зони з’явилися сотні тварин такого виду.

Також у Зоні можна побачити ведмедів, диких кабанів, зайців, лисиць та багато інших істот, зазначив голова Асоціації чорнобильського туризму Сергій Мирний. Всі вони дикі та не підходять до людей. Однак, через велику кількість туристів у Чорнобильській зоні, звірі вже звикли до підгодовування.

За матеріалами ua.newwest.media

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