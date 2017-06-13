Відкритий захід УАВЗ – GUN OPEN DAY’June 2017

17 червня 2017 року в Спортивно стрілецькому комплексі «Сапсан» відбудеться черговий відкритий захід Української асоціації власників зброї – GUN OPEN DAY’June 2017.

Право на самооборону та законодавче врегулювання обігу зброї, як ніколи, стало актуальним для громадян України і набуло неабиякого розголосу в суспільстві.

Захист свого життя – це першочергове та невід’ємне право людини, і без його дотримання усі інші права нічого не варті.

Саме тому ми запрошуємо вас відвідати найбільший в Україні відкритий стрілецький захід – GUN OPEN DAY’June 2017, який щорічно організовує Українська асоціація власників зброї.

Під час заходу, спілкуючись із власниками зброї, спортсменами та керівниками профільних підприємств, ви зможете більше дізнатись про всі сучасні реалії, які пов’язані із відсутністю в Україні зброярського законодавства, що допоможе вам у подальшому висвітленні цієї теми.

В програмі заходу: • Змагання серед дійсних членів УАВЗ в класах: «карабін» та «мисливська рушниця».

• Майстер-клас з володіння карабіном від інструкторів Національної Гвардії України.

• Майстер-клас для початківців з прикладної стрільби з рушниці «Базова рушниця» від Стрілецького клубу «Практика».

• Майстер-клас для досвідчених стрільців з прикладної стрільби з рушниці «Динамічна стрільба» від Стрілецького клубу «Практика».

• Змагання з дуельної стрільби з рушниці від Стрілецького клубу «Практика».

• Майстер-клас з прикладної стрільби з пістолету від Стрілецького клубу «LEX».

• Майстер-клас від «Федерації Крав-мага України».

• Майстер-клас від клубу ножового бою «Клинок».

• Майстер-клас зі стрільби з традиційного лука.

• Майстер-класи від ГО «Український Легіон»:

– надання домедичної допомоги;

– основи орієнтування;

– розборка-зборка ММГ стрілецької зброї;

– електро-пневматичний тир для дітей.

• Майстер-клас Центру спеціальної підготовки з надання першої невідкладної допомоги (зупинка кровотечі, реанімація тощо).

• Безкоштовні юридичні консультації від компанії Parasol.

• Розваги для дітей, справжня польова кухня та багато іншого. УВАГА! Початок реєстрації на ССК «Сапсан»: 17 червня о 10:00. GUN OPEN DAY’June 2017 відбуватиметься у ССК «Сапсан», за адресою: м. Бровари, вул. Чкалова, 29. Початок о 10:30. Акредитація до 19:00 16 червня 2017 року за телефоном: (067) 220-03-56, Андрій Кузнєцов, або поштою press@zbroya.info. Дізнатися більше про програму заходу та діяльність Української асоціації власників зброї можна:

на офіційному сайті;

в соціальній мережі Facebook.

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