Вячеслав Иванович Непоп: почему Кличко взял в команду специалиста по грязным строительным схемам

Правоохранители много раз уличали одного из самых одиозных застройщиков столицы Непопа в коррупции, но он много раз выходил сухим из воды и даже получил себе кресло в КГГА.

Любо-дорого смотреть, как любимые застройщики Виталия Кличко гонят его в политическое небытие. Можно вспомнить и и «Укрбуд» Микитася, и Bud Develompment, которые своими высотками уничтожают все живое, что есть в Киеве. Тем не менее, по одиозности всем фору даст нынешний заместитель главы КМДА Вячеслав Иванович Непоп – вечный строитель, специалист в строительных схемах, а главное, профессионал в том, как можно вывести бюджетные деньги. Именно это умение пригодилось Александру Омельченко, Леониду Черновецкому, а потом и Виталию Кличко. Последний в результате взял Непопа к себе в команду.

С 2002 года Непоп в системе киевской власти в качестве директора Коммунального предприятия «Житлоинвестбуд-УКБ». Еще раз: коммунального строительного предприятия, которое при этом работает как обычная частная лавочка, занимаясь разнообразной застройкой Киева, а также продажей квартир и домов по рыночным ценам.

Правоохранители много раз уличали Непопа на коррупции, но он много раз выходил сухим из воды. Может быть потому, что постоянно старается дружить с сильными мира сего. Так, он даже любит ходить в казино «Авалон», рядом с которым расположена тренировочная база Кличко, чтобы всегда быть поближе к шефу.

Непоп всегда умеет держать нос по ветру. Он видит, что в Киеве дефицит со школами, который он же сам и создал своей хаотической застройкой столицы, и тут же подсовывает Кличко желание построить или отремонтировать несколько школ, но обязательное условие – это должны делать фирмы, связанные с Непопом.

Или, допустим, увидел он запрос активистов на заброшенный велотрек в центре города и тут же подсуетился, чтобы ремонтировать его. Активисты, конечно, не дали тотально нажиться на велотреке и построить под ним гигантскую частную парковку, как этого хотел Непоп, но стоимость ремонта велотрека все равно Непопом была сильно завышена.

Или Киевский зоопарк. Его все строят и строят, но все никак. Денег не хватает. Уже даже повторно тендеры начали проводить, чтобы еще больше денег «срубить».

Но работает Непоп не сам. Есть у него такие же смышленые помощники, которые на себя замыкают всю грязную работу.

Скажем, руководитель КП «Киевэкспертиза» Михаил Хорошевский. Хорошевский всегда для структур Непопа делает экспертизы, увеличивая стоимость работ для его фирм. В результате, когда к нему приходит прокуратура, то читает выводы Хорошевского в которых говорится: увеличение правильное. Прокуратура уходит ни с чем.

Работает Хорошевский и по обратной схеме. Выписывает застройщикам-конкурентам Непопа справки о том, что их проекты нарушают нормы и законодательства: дескать, сдавать объекты в таком виде нельзя. После этого он начинает «доить» застройщиков, которые хотят все «порешать». Цена вопроса, как рассказывают участники рынка, составляет до 50% от стоимости объекта.

Стоит ли говорить, что Непопа ненавидят все. Кроме Кличко…

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