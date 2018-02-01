Ветерани військової прокуратури б’ють на сполох: розслідувати військові злочини просто нема кому

Згідно чинного законодавства розслідувати військові злочини зараз просто нікому, – констатувало об’єднання ветеранів військової прокуратури.

Від позбавлення органів прокуратури права на проведення досудового розслідування злочинів найбільше постраждав саме правопорядок у військових формуваннях. Розслідування військових злочинів згідно чинного законодавства є виключною компетенцію Державного бюро розслідувань, якого фактично ще немає і воно зможе запрацювати в кращому випадку наприкінці 2018 року.

Як передає Резонанс, у відкритому зверненні до Президента України – Верховного Головнокомандувача ЗСУ, голови Верховної Ради, прем‘єр-міністра та серетаря РНБО України ветерани воєнної юстиції акцентували: “Тривалість військового конфлікту на Сході України та прогнози його можливого розширення негативно впливають на стан злочинності у військах та потребують більш впливового реагування правоохоронних органів”.

15 екс-керівників військової прокуратури (6 генералів та 9 полковників юстиції запасу) констатували: “Досудове розслідування військових злочинів спеціальними постановами прокуратури доручається слідчим підрозділам поліції, хоча за кримінальним процесуальним законодавством вони не відносяться до їх компетенції. Це є балансуванням на межі законності і створює передумови для визнання судами зібраних під час такого досудового розслідування доказів недопустимими. Про якість розслідування військових злочинів слідчими поліції, які не мають спеціальних знань, не володіють методикою їх розслідування, тактикою проведення слідчих дій, особливо в умовах бойових дій, говорити навіть не доводиться. Крім того, цей спосіб організації розслідування військових злочинів у військах можливий лише в нинішніх умовах позиційних «окопних» бойових дій з обмеженим переміщенням бойових військових підрозділів. В разі активізації бойових дій з маневруванням та переміщенням військ, охопленням бойовими діями нових територій існуюча військова прокуратура в значній мірі залишиться лише спостерігачем ситуації, адже сама вона розслідувати військові злочини права не має. Слідчі органи поліції, як показала практика 2014 року, в умовах ведення активних бойових дій не в стані належно виконувати навіть свої безпосередні функції, не то, що розслідувати додатково навантажені на них військові злочини. Тому загроза повторення безладу 2014 року з військовою дисципліною та правопорядком у військах в зоні бойових дій є цілком можливою”.

“Значною мірою нинішня ситуація в розслідуванні правопорушень у військових формуваннях викликана тим, що особи, призначені керувати військовою прокуратурою, не мали необхідних знань особливостей діяльності військових формувань, а запропонована ветеранами військової прокуратури практична і методична допомога в організації роботи відновленого органу була ними відкинута. Впевнені, що наші спеціальні знання і досвід могли би запобігти цьому”, – йдеться у зверненні під яким стоять прізвища, зокрема, Миколи Голомші, Василя Кравченка, Павла Богуцького, Миколи Лисого, Вячеслава Сученка, Анатолія Маркевича та інших. За їхнім дорученням документ підписав голова президії об’єднання ветеранів Центрального регіону України Олексій Зелінський.

Також у документі наголошується, що чинна редакція Закону «Про Державне бюро розслідувань» має багато вад, які, можуть перешкодити належній організації боротьби з правопорушеннями у військових формуваннях навіть після початку діяльності ДБР.

Залиште свою думку!