Важность и особенности ортопедического дивана

Что дает право дивану называться ортопедическим? Каковы его особенности и плюсы? Самое главное – у такой мебели должен быть ортопедический матрас. Именно благодаря ему диван обладает увеличенным комфортом и выступает в качестве обычной кровати. Некоторые думают, что заменить кровать диваном – это плохая идея. Раньше это в действительности было так, но современные технологии шагнули далеко вперед. Вот тут souzmebel.com.ua предлагаются диваны с ортопедическими свойствами. Это превосходное решение для квартиры небольших габаритов, поскольку диван на основе ортопедического матраса дает возможность нормально читать книги, смотреть телевизор, отдыхать, а ночью спокойно спать.

Причины выбрать ортопедический диван

Ортопедический диван – универсальное изделие. Получается, что покупатель приобретает два предмета мебели в одном: это кровать и собственно диван. В сравнении со стандартными вариантами, наполненными пружинами и поролоном, такое изделие выступает еще и в качестве спального места. Помимо этого у ортопедического дивана простая конструкция, способная служить длительное время. Такую мебель можно поставить:

в спальне;

кабинете;

гостиной.

В сложенном положении это обычный диван, а в разложенном – полноценная кровать, спальное место. Благодаря ортопедическому матрасу на таком диване очень удобно спать, чувствуешь себя действительно выспавшимся и отдохнувшим. Позвоночник при этом поддерживается в правильном положении. Среди преимуществ данной мебели стоит выделить:

механизм трансформации очень простой;

спальное место достаточно ровное, без резких углублений или «холмиков»;

за ними просто ухаживать;

ортопедический матрас поддерживает позвоночник в правильном положении во время сна;

приспособление оказывает массажное воздействие на тело спящего, благоприятствует релаксу и полному расслаблению, особенно это актуально, если день был тяжелый;

благодаря маленькой массе диван можно легко двигать;

ортопедический матрас для такого дивана изготавливают из материалов высокого качества, они не впитывают запахи и не вызывают аллергических реакций.

Такие преимущества делают ортопедическим диван очень удобным для использования.

Категории диванов с ортопедическим матрасом

В настоящее время на специализированном мебельном рынке представлено большое разнообразие различных моделей. Изделия с механизмом трансформации отличаются по параметрам и формам. Они подразделяются на прямые, выдвигающиеся, угловые и так далее.

Наиболее распространены известные конструкции дивана, такие, как, например:

книжка и еврокнижка;

раскладушка, их разделяют на американскую и французскую;

дельфин и аккордеон.

Специфика ортопедического матраса на диване

Чтобы осуществить грамотный выбор ортопедического матраса, нужно хорошо ориентироваться в следующих критериях:

Жесткость. Такие приспособления бывают трех типов жесткости: жесткий, наполовину жесткий и мягкий. Если нет проблем со спиной, и основной фактор выбора – это индивидуальное удобство, то лучше выбрать усредненный вариант. Данное решение оптимально почти для всех, но лучше всего ориентироваться на собственные ощущения. Если удобнее спать на матрасе с другой степенью жесткости, останавливайте выбор на нем. Жесткий матрас подходит для тех, у кого есть межреберная грыжа или же серьезный болевой синдром, а также для тех, у кого сколиоз в любой степени. Мягкий матрас, как правило, подбирается для пожилых либо для людей с хрупкими костями. Лучше всего выбирать ортопедический матрас с эффектом памяти наполнителя. Однако многое зависит от того, как человек спит. Если он часто ворочается, то эффект «памяти» бесполезен. Поэтому выбирайте наполнитель, обеспечивающий хорошую вентиляцию и эффект термобелья: зимой не холодно, а летом не жарко.

Обращайте внимание и на выбор подушки тоже. Если подушка подобрана неправильно, существует риск возникновения головной боли. Подушки тоже бывают ортопедическими и отличаются по форме и высоте. Если утром болит голова, затекает шея, это означает, что Вы спите на подушке, которая Вам не подходит.

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