Важное сообщение: в стране могут сорвать выборы Президента Украины

Как сообщили в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, в некоторых регионах большой недобор людей в участковые избирательные комиссии. Это может свидетельствовать о попытках сорвать выборы как в конкретных городах, так и по всей Украине.

“Сейчас у нас есть информация, что такая ситуация зафиксирована в Днепропетровской, Одесской, Луганской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской областях и в г.Киеве”, – сообщают в штабе Зеленского.

Некоторое окружные комиссии и их руководители обращаются в соцсетях и СМИ с просьбой принять участие в работе комиссии. Сегодня последний день когда можно подать документы.

“Поэтому если вы хотите спасти ситуацию, звоните ОИК по месту проживания и спрашивайте, нужна ли помощь”, – сообщают в штабе. Список в ОИК: https://www.cvk.gov.ua/pls/vp2019/wp055_npt001f01=720.html

За материалами bagnet.org

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